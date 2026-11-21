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CUERNAVACA, Mor.- El director del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) del Estado de Morelos, Rodrigo Luis Arredondo López, fue llamado a cuentas por la gobernadora Margarita González Saravia luego de difundirse la boda de una de sus hijas, Montserrat Arredondo García, en Mérida, Yucatán, con una duración de tres días.

La presencia del militante de Morena en ese fastuoso enlace matrimonial provocó una lluvia de críticas contra el político y su esposa Aracely García Garnica, aspirante a la presidencia municipal de Cuautla, cuyo municipio está reservado para que contiendan únicamente mujeres en los comicios de 2027.

Ambos fueron señalados de incumplir con el mandato de la austeridad republicana, sin embargo, el también exalcalde de Cuautla afirmó que todo el gasto corrió a cuenta de los novios. "Yo fui como invitado, pagué mi boleto, como lo hicieron otros invitados", dijo.

Arredondo López acusó una campaña mediática de la oposición para golpearlo políticamente, virtud a la presencia y avance político que registra.

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"Esta campaña tiene tintes políticos y esta orquestado por quienes no quieren que haya paz en el estado. Viene de una oposición que no tiene argumentos y sólo exhibe señalamientos sin sustento, sin pruebas contra mi persona", señaló.