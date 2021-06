Llega 'Twitter Blue', el servicio de suscripción de Twitter

Desde hace algún tiempo te habíamos dado a conocer que Twitter estaba buscando la manera de ser menos dependiente de los anuncios y, en ese sentido, estaba considerado la posibilidad de lanzar un servicio de suscripción. Después de meses de especulación al respecto, este jueves la plataforma ha lanzado Twitter Blue de manera oficial y a continuación te explicamos qué ofrecerá y cuánto costará.

"Hemos escuchado de las personas que usan Twitter que no siempre creamos funciones poderosas que satisfagan sus necesidades. Bueno, eso está a punto de cambiar. Nos tomamos muy en serio estos comentarios y estamos desarrollando e iterando sobre una solución que les dará a las personas que usan Twitter más lo que buscan", escribió en el blog de la empresa Sara Beykpour, gerente de producto de Twitter.

De acuerdo con la plataforma ahora los usuarios tendrán una opción para acceder a funciones y ventajas exclusivas que llevarán la experiencia de Twitter al siguiente nivel a través de Twitter Blue que está disponible a partir de hoy en Australia y Canadá.

La compañía compartió que su intención con esta fase inicial de prueba es obtener una comprensión más profunda de cómo lograr que los usuarios accedan a una experiencia de Twitter más personalizada, antes de lanzarla en más países.

Algo importante que destacaron es que Twitter gratuito no desaparecerá. De hecho afirmaron que nunca lo hará. Es decir que Twitter Blue es solo una oferta de suscripción destinada simplemente a agregar funciones mejoradas y complementarias a la experiencia de la red social que ya conocen los usuarios.

¿Qué ofrece Twitter Blue?

Twitter compartió que el conjunto inicial de características se desarrolló con base en los comentarios que han recibido de su propia comunidad. Así, aquellos que se registren para una suscripción a Twitter Blue obtendrán un conjunto de características que incluyen lo siguiente:

Carpetas de marcadores. Es una función pensada para organizar mejor el contenido guardado a través de carpetas que permiten organizar los tweets que se han guardado y administrar el contenido para que, cuando se necesite, sea posible encontrarlo de una manera fácil y eficiente.

Deshacer Tweet. Esta herramienta permitirá a los usuarios obtener una vista previa y revisar un tweet antes de que se publique, de manera que sea posible detectar un error tipográfico o tener tiempo para etiquetar a alguien. Con Deshacer Tweet es posible configurar un temporizador personalizable de hasta 30 segundos para hacer clic en "Deshacer" de manera que la respuesta o el hilo que has enviado a tu línea de tiempo no se muestre hasta que se corrijan los errores desde la vista previa.

Modo de lectura. Esta función proporcionará una experiencia de lectura más sencilla al eliminar el ruido. Twitter asegura que la intención es hacer que sea más fácil para los usuarios mantenerse al día con los hilos largos en Twitter al convertirlos en texto fácil de leer para que puedan ver todo el contenido más reciente sin problemas.

Finalmente los suscriptores también tendrán acceso a beneficios, como íconos de aplicaciones personalizables para la pantalla de inicio de su dispositivo y divertidos temas de colores para su aplicación de Twitter, además de acceso a soporte al cliente de suscripción dedicado.

¿Cuánto cuesta?

Por último la red social de microblogging compartió que como suscriptor de Twitter Blue los usuarios obtendrán acceso a todas las funciones mencionadas por un precio mensual de 3.49 dólares canadienses o 4.49 dólares australianos, es decir, unos 60 pesos mexicanos.

"Escucharemos los comentarios y crearemos aún más funciones y ventajas para nuestros suscriptores a lo largo del tiempo", finalizó Beykpour.