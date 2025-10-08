Llegan a México seis mexicanos detenidos en Israel
La Secretaría de Relaciones Exteriores les recibió en la Base Aérea Militar del AICM
La mañana de este miércoles llegaron a México las seis personas mexicanas que fueron detenidas en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza.
La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el canciller Juan Ramón de la Fuente les recibió en la Base Aérea Militar del AICM, en donde se les realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio.
"Ya nos encontramos en México".
Arlin Medrano compartió en sus redes sociales un video de su llegada a la Ciudad de México, y agradeció las movilizaciones y protestas para que pudieran llegar con seguridad.
"Ya nos encontramos en México", expresó.
También agradeció al gobierno de México "por haber hecho lo indispensable y más allá de eso, como una calidad humana excelente".
Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al canciller Juan Ramón de la Fuente. Destacó también el humanismo mexicano del gobierno de México.
