Llueven memes en redes sociales ante suspensión de venta de quesos (VIDEO)

Ante la decisión de la Secretaría de Economía de suspender la venta de 19 marcas de quesos y de dos tipos de yogurts por incumplir con las normas, los cibernautas no tardaron en inundar las redes con memes por la prohibición de estos productos.

Entre las marcas afectadas están: Fud, Nochebuena, Premier plus cuadritos, Zwan, Caperucita, Burr, Precissimo, Frankly, Selecto Brand, Galbani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremería Covadonga, Aurrera y Philadelphia.

Este último producto fue objeto de debate entre usuarios de redes sociales que son "intolerantes a la lactosa" y los que sufrieron al pensar que este año no habrá pan de muerto relleno de queso Philadelphia.

La mayoría de los cibernautas se mostraron inconformes con la aplicación de la ley, aunque algunos tildaron el producto de "queso falso y carísimo".

Este miércoles, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció esta decisión es "histórica", luego de comprobar que diversos productos denominados como queso y yogurt natural no cumplen con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas.