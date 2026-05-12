Lluvias intensas del 11 de mayo afectan CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Aunque todavía no inicia la

, las lluvias que se registraron este lunes 11 de mayo fueron de las más intensas y abundantes de lo que va del año, con cantidades que superaron los

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de lluvia en algunas estaciones pluviométricas de la CDMX, cuando elpara todo el mes es de 50 milímetros.Así lo dio a conocer el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua),, quien precisó que durante la tarde y noche del pasado lunes fueronlos que registraron esa"Esta lluvia representa un volumen acumulado de, que es laque va de este año. Estamos revisando los registros porque posiblemente sea de lasque ha existido en un mes de mayo", dijo.En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno,, el secretario indicó que la mayoría de la lluvia del pasado lunes—que ameritó la activación de la primeradel año—, se presentó en la, donde hay muchas pendientes, barrancas y cañadas, lo que derivó en las "aparatosas" imágenes que se vieron ayer en la noche., la alcaldía la más afectadaLas fuertes lluvias de este lunes 11 de mayo dejaronque fueron atendidos por las autoridades, la mayoría de ellos en Tlalpan, con 15; seguida por las alcaldías Xochimilco con siete; Álvaro Obregón, con seis, Cuajimalpa, cinco y,, tres, precisó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC),Además, las fuertes lluvias causaronende la capital: 45 ubicadas en, tres en Tlalpan, una en Cuajimalpa, tres en Xochimilco, y dos en Magdalena Contreras."Las principales colonias afectadas enfueron, Ampliacióny Pueblo", indicó la secretaria.