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Lluvias intensas del 11 de mayo afectan CDMX

El 11 de mayo se registraron lluvias superiores a 72 mm en CDMX, superando el promedio mensual y activando alerta púrpura.

Por El Universal

Mayo 12, 2026 06:31 p.m.
A
Lluvias intensas del 11 de mayo afectan CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Aunque todavía no inicia la

temporada de lluvias 2026
, las lluvias que se registraron este lunes 11 de mayo fueron de las más intensas y abundantes de lo que va del año, con cantidades que superaron los 72 milímetros

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de lluvia en algunas estaciones pluviométricas de la CDMX, cuando el promedio de mayo para todo el mes es de 50 milímetros.
Así lo dio a conocer el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, quien precisó que durante la tarde y noche del pasado lunes fueron más de 10 pluviómetros los que registraron esa cantidad de lluvia.
"Esta lluvia representa un volumen acumulado de 28.5 millones de metros cúbicos, que es la lluvia más abundante que va de este año. Estamos revisando los registros porque posiblemente sea de las lluvias más intensas que ha existido en un mes de mayo", dijo.
En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario indicó que la mayoría de la lluvia del pasado lunes—que ameritó la activación de la primera alerta púrpura del año—, se presentó en la zona poniente de la CDMX, donde hay muchas pendientes, barrancas y cañadas, lo que derivó en las "aparatosas" imágenes que se vieron ayer en la noche.
Azcapotzalco, la alcaldía la más afectada
Las fuertes lluvias de este lunes 11 de mayo dejaron 38 encharcamientos que fueron atendidos por las autoridades, la mayoría de ellos en Tlalpan, con 15; seguida por las alcaldías Xochimilco con siete; Álvaro Obregón, con seis, Cuajimalpa, cinco y, Azcapotzalco, tres, precisó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa.
Además, las fuertes lluvias causaron afectaciones en 54 viviendas de la capital: 45 ubicadas en Azcapotzalco, tres en Tlalpan, una en Cuajimalpa, tres en Xochimilco, y dos en Magdalena Contreras.
"Las principales colonias afectadas en Azcapotzalco fueron San Pedro Xalpa, Ampliación San Pedro Xalpa y Pueblo San Pedro Xalpa", indicó la secretaria.

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