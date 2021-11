Lo que hay que saber sobre el juicio a Emma Coronel

Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", comparece este martes en la corte del Distrito de Columbia, en la Ciudad de Washington, donde recibirá sentencia por tres delitos relacionados con el narcotráfico.

Esto es lo que hay que saber:

* La audiencia está programada a las 10:00 horas locales (11:00 a.m de la CDMX).

* Coronel, de 32 años, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el 22 de febrero de este año. Fue detenida en el aeropuerto de Dulles, en Virginia.

* La exreina de belleza se declaró culpable en junio pasado ante el juez Rudolph Contreras, que lleva el caso, de los tres delitos.

* Según el gobierno de EU, Coronel Aispuro, desde 2011 y hasta el 19 de enero de 2017 (coincidiendo con la fecha de extradición a Estados Unidos de "El Chapo"), conspiró "con conocimiento de causa y de manera intencional" en el tráfico de drogas. El fiscal del caso, Anthony Nardozzi, señaló que ella colaboró en el tráfico de más de 450 kilogramos de cocaína, 90 kilogramos de heroína, 45 kilogramos de metanfetaminas y 90 toneladas de marihuana.

* Además, habría sido "mensajera con los miembros de cártel de Sinaloa en el fomento de la actividad narcotraficante".

* También se la acusa de "a sabiendas" llevar a cabo operaciones de "lavado" de dinero de beneficios provenientes del narcotráfico, así como de "involucrarse en transacciones y acuerdos propiedad" de Guzmán Loera, identificado como un "importante traficante de narcóticos" y quien fue condenado el 17 de julio de 2019 a cadena perpetua, sentencia que cumple en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

* El gobierno de Estados Unidos pide que se condene a Coronel, quien tiene dos hijas menores de edad con "El Chapo", Emali Guadalupe y María Joaquina, a 48 meses de prisión y cinco de libertad vigilada.

* La Fiscalía solicita además que se le decomisen activos y efectivo por casi 1. 5 millones de dólares, monto que según parece Coronel Aispuro ya habría aceptado a pagar como resultado del dinero ganado por su implicación en los delitos de los que se le acusan.

* La condena que solicita la Fiscalía es más baja de lo que marcan las pautas de sentencia. Según la guía de condena, por los delitos de que se acusa a Coronel podría ser sentenciada a entre 135 y 168 meses de prisión. Aplicando algunas reducciones y atenuantes, como el hecho de haber aceptado los cargos y su "rol mínimo" en los actos delictivos, el rango bajaría hasta entre los 57 y los 71 meses de cárcel.

* Sin embargo, la fiscalía argumentó que reduce su solicitud de condena a cuatro años de cárcel tras evaluar el caso y el papel de la acusada "dentro de la conspiración, la duración y el alcance de su conducta criminal, y su voluntad de aceptar rápidamente la responsabilidad de sus acciones, comparado con otros coconspiradores, así como otros acusados en una situación similar".

* Según la recomendación y normativa oficial, Coronel Aispuro, acusada por lavado de dinero, conspiración para el tráfico de drogas y violación de la Ley Kingpin, podía haber sido condenada a entre un mínimo de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua, además de la incautación de propiedades y activos por más de 10 millones de dólares.

* El acuerdo de culpabilidad, per se, no implica que Coronel Aispuro haya decidido colaborar con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, varios reportes de prensa apuntaron en su momento que su entrega voluntaria se produjo tras negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para aportar información, a cambio de una condena reducida.