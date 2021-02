López-Gatell se encuentra en casa y estable tras contraer Covid: SSa

La Secretaria de Salud aseguró que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez se encuentra en casa y estable, luego de haber recibido oxigenación suplementaria por Covid-19.

De acuerdo con la dependencia encabezada por Jorge Alcocer Varela, el funcionario no está hospitalizado, sino en su hogar "superando el tema".

El pasado 20 de febrero, el subsecretario de Salud informó a través de sus redes sociales que tras presentar síntomas leves de Covid se realizó una prueba de antígenos, la cual resultó positiva.

"Comparto públicamente que tengo Covid-19. Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunadamente son leves. La prueba de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR. Estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación".

A su vez, el lunes 22, Ricardo Cortés Alcalá anunció que el subsecretario presentó fiebre intermitente. "El doctor López-Gatell se encuentra con un cuadro leve de sintomatología, muy poca fiebre y no es constante, está bien controlado".

Y dos días después trascendió que requirió de oxigenación suplementaria debido a que sus niveles de oxigenación disminuyeron de manera leve y su médico decidió que recibiera oxígeno de manera suplementaria.

"El doctor presentó el martes una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por recomendación de su médico está recibiendo una oxigenación suplementaria, como lo hemos dicho aquí, en todas las conferencias de prensa, la atención temprana de los cuadros que pudieran transitar de leves a moderados van a rendir grandes frutos para que no se compliquen y retornen a un cuadro leve para luego tener recuperación absoluta", indicó Cortés Alcalá.

El jueves 25, de manera virtual, José Luis Alomía informó que el estado de salud del subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez ha evolucionado de manera favorable.

"No hay agravamiento del subsecretario, la evolución en las últimas 24 horas ha sido favorable, cruzamos comunicación directa y se encuentra asintomático, continúa en observación, su saturación ya está al 97%, es lo que nos reporta directamente, como comentó Ricardo Cortés, una condición que llevó al suplemento de oxígeno preventivo fue la reducción de estos niveles, pero con el oxígeno y cuidados regresó a una saturación de 97%".

Enfatizó que el funcionario mantiene un buen estado de salud y se ha mantenido en contacto con su equipo de trabajo. "De seguro en la medida que se recupere lo veremos más adelante con actividad virtual en sus diferentes áreas de trabajo".