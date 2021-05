López Obrador considera válido que se hagan llamados "a que no voten por ya saben quién"

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este lunes que "es válido" el que intelectuales y medios internacionales hagan llamados al voto útil y "no voten por ya saben quién".

"Es válido, por ejemplo, lo que están haciendo personalidades, intelectuales, sacando manifiestos, el llamado voto útil, salen personalidades a pedir el que no voten por ya saben quién, si yo no voy, pero lo que ellos suponen represento, todos está saliendo a decir: ´No votes por este.´ Bueno, hasta la revista esta inglesa, del falso mesías, ya empecé a ver unas camisetas: ´Aquí está falso mesías´.

"Y en una de esas hoy nos recetan o mañana lo mismo del New York Times o del Washington Post o Wall Street Journal, porque ya no les alcanza con los de aquí, piensan que si van a pedir que se haga propaganda en contra nuestra en el extranjero van a obtener resultados favorables. Pero es válido todo eso", dijo.

Este fin de semana, un grupo de 430 intelectuales, conformado por politólogos, antropólogos, empresarios, sociólogos, juristas, historiadores y periodistas, llamó a los ciudadanos a que en las próximas elecciones voten en sentido estratégico y cierren filas con quien tenga mayor probabilidad de vencer a Morena y a sus partidos aliados.

"Seamos claros: se necesita vencer en las urnas a la coalición oficialista de Morena y sus partidos satélites para rectificar el rumbo", afirmaron en conjunto.

En un desplegado denominado Manifiesto por la República, la democracia y las libertades, suscrito por el antropólogo Roger Bartra, el investigador Francisco Valdés Ugalde, el empresario Claudio X. González Guajardo, el historiador Enrique Krauze y el escritor Héctor Aguilar Camín, entre otros, expresan que la elección del próximo 6 de junio no es el fin del camino.

"Pero es fundamental no sólo para avanzar en el propósito común de construir una alternativa viable frente al retroceso populista y autoritario, sino también para detener el deterioro político, económico e institucional del país", resalta el documento.