López Obrador defenderá reforma eléctrica ante enviado de Biden y empresarios de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá este jueves con el enviado especial de EE.UU. para el Clima, John Kerry, y una veintena de empresarios, ante quienes defenderá su "modelo" del sector eléctrico y ofrecerá posibilidades de inversión.



"Queremos mantener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, relaciones de amistad. Y también buscar la integración económica con respeto a nuestras soberanías", dijo López Obrador, en la conferencia diaria desde el Palacio Nacional, donde indicó que tendrá una comida con los empresarios.

Tal y como se anunció este miércoles, John Kerry viaja a México por tercera ocasión para reunirse con López Obrador en la Ciudad de México y proseguir con las conversaciones bilaterales entre ambos países sobre cómo acelerar la lucha contra la crisis climática.

"Afortunadamente John Kerry y el embajador (de EE.UU.), Ken Salazar, han ayudado mucho, y también empresarios que están dispuestos a que se llegue a acuerdos. A regularizar su situación", agregó el mandatario.

Aunque se anunció que el encuentro entre las delegaciones de México y Estados Unidos tenía el afán de acelerar la cooperación contra la crisis climática, López Obrador centró sus palabras en el mercado energético y de combustibles fósiles y en la necesidad de aprobar su polémica reforma eléctrica.

LA REFORMA ELÉCTRICA

La propuesta de reforma es controvertida porque limitaría al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado.

Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados.

A los empresarios de Estados Unidos "se les va a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias y del propósito de fortalecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, es decir a las empresas públicas", explicó el presidente.

Dijo que "al mismo tiempo" se va a "definir" cuáles "minerales estratégicos" van a estar manejados por empresas de la nación, como el litio.

Aseguró que la reforma eléctrica quiere garantizar que no haya "apagones" en el país.

"Vamos a hablar con ellos para informarles, decirles que ya son otras condiciones y que no queremos nosotros padecer, como está sucediendo incluso en Estados Unidos, por la invasión a Ucrania", agregó.

Y sobre la votación este abril en el Legislativo, dijo: "Los legisladores, diputados y senadores, van a tener que definirse, si están con las empresas o están con la nación", remarcó, y denunció los supuestos subsidios a empresas privadas.

EL MERCADO DEL GAS

López Obrador también abrió la puerta a impulsar el mercado del gas nacional. "Van a estar empresarios del sector energético que tienen inversiones y que quieren también invertir en México", dijo.

Y citando a "contratos leoninos" del pasado, dijo que México tiene hoy "gas excedente".

Por ello, habló de un posible foco de inversión en gas para Estados Unidos en México.

CRÍTICA A EMPRESAS

Una familia en España paga "diez veces más" por la electricidad que lo que paga una familia en México, insistió el presidente. "No queremos ese modelo", subrayó.

"Por eso es la reforma eléctrica, para garantizar que no haya apagones, que no nos falte la energía eléctrica y que no aumente de precio", apuntó.

Dijo que algunas compañías "no se conforman con utilidades razonables" y por ello hay que poner "orden".

En octubre pasado, Kerry puso a México como ejemplo en la lucha contra el calentamiento global, haciendo alusión al millón de hectáreas reforestadas como parte de la iniciativa Sembrando Vida.

Sin embargo, solo unos meses más tarde, en enero de este año, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, expresó las "preocupaciones" de su país por el "potencial impacto negativo" de la reforma eléctrica que impulsa López Obrador.

La última vez que el presidente de México se reunió con Kerry fue el pasado 9 de febrero, cuando ambos países acordaron "elevar enormemente" el potencial de producción de energías limpias y formar un grupo interinstitucional de trabajo como el que integraron en materia de seguridad.