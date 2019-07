López Obrador eliminará el Foro Consultivo Científico y Tecnológico

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no mantendrá el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que asesoraba al titular del Ejecutivo en temas de ciencia y tecnología.



"Era otro pegote que teníamos en la Presidencia, era para asesorar al presidente en asuntos de tecnología, no a mí me asesora el Conacyt y los científicos... Esos aparatos no tiene porque mantenerse".

Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador criticó que en las pasadas administraciones se abrieron ese tipo de oficinas, pero si el gobierno necesitaba algo se contrataban los estudios.

"Ya no hay asesores en el gobierno, está cancelando, mejor escogemos bien al secretario, subsecretario y al director del área y ellos que hagan su trabajo. Se tenía a la Secretaría y un organismo autónomo independiente similar a la secretaría, doble gasto".

El mandatario reconoció que no ha sido fácil porque hay resistencias hasta al interior del gobierno, "pero yo soy un poco perseverante y no me olvido de las cosas".