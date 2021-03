López Obrador evade informe sobre crisis en Ayutla para "evitar polémica"

El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió el compromiso de dar un informe pormenorizado sobre la situación que viven 3 mil personas de San Pedro y San Pablo Ayutla por la falta de acceso al agua potable, como lo prometió el pasado 24 de marzo al periodista Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Aunque el Presidente prometió que este miércoles presentaría un informe, que solicitó al gobierno de Oaxaca sobre las denuncias de los pobladores, quienes señalan que pese al pozo profundo construido en diciembre pasado con una inversión de 4.9 millones de pesos, siguen sin acceso al agua por el despojo de su manantial desde el 5 de junio de 2017, finalmente prefirió no presentarlo para "no generar una polémica que no conviene".

López Obrador aseguró que ya cuenta con la información y que ésta se le entregaría al periodista, y aseguró que incluso Jesús Galván Rojas, presidente municipal de esta comunidad ayuujk (mixe) de la Sierra Norte de Oaxaca, entregó un oficio y quería participar en la mañanera. "Quería participar en la conferencia (el Presidente Municipal) pero le dijimos que no porque se iba a generar una polémica que no conviene", aseguró el Ejecutivo federal. AMLO insistió que se le entregaría toda la información al reportero y solicitó a su equipo de comunicación que grabara en video, para la gente de Ayutla, lo que el presidente municipal dice en su oficio, y que se grabe al reportero de Rompeviento TV "para que sea parejo".

"En el caso de Ayutla quiero eso, porque vinieron hasta acá y son autoridades elegidas democráticamente, de Usos y Costumbres, los elige el pueblo y hay que respetarlos, entonces que se dé a conocer la opinión de la autoridad y que él dé a conocer su opinión", indicó el mandatario. Lo anterior lo expresó luego de que el 24 de marzo adelantó que en el caso de la falta al derecho humano a la vida y el agua en Ayutla "él tenía otros datos" y que la comunidad ya tenía agua.

Y pese a que el propio edil Jesús Galván convocó a una asamblea urgente a la población a realizase este miércoles, donde tratarán las formas de abastecimiento ante la crisis, según un audio recopilado por EL UNIVERSAL. Este domingo este medio dio a conocer que la situación por la falta de agua en Ayutla es desesperada para los pobladores, según testimonios recopilados, pues no cuentan más que con una hora de agua del pozo a la semana e incluso para obras del gobierno federal como la Escuela es Nuestra tienen que acarrearla desde el manantial que les fue despojado, pese al riesgo de otro ataque armado. Pese a ello, el gobierno estatal afirma que el pozo tiene agua suficiente, y asegura que esto está avalado por las propias autoridades de Ayutla.