López Obrador exhibe la carta que le envió Cienfuegos tras ser detenido por la DEA

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe en su nuevo libro "A mitad del camino" la carta manuscrita que le envió el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tras su detención en octubre de 2020 en Estados Unidos.



"Le escribo estas letras, orillado por las circunstancias que se han venido dando. Desde el día 15 de este mes y que coincide con mi detención en el aeropuerto de esta ciudad (Los Ángeles). Una detención arbitraria, injusta y humillante", dice la carta del 29 de octubre, disponible este martes.

La misiva aparece en el capítulo que el mandatario, quien está a la mitad de su sexenio, dedica a su relación con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El último tramo de la relación entre ambos mandatarios estuvo marcado por el arresto de Cienfuegos, acusado de narcotráfico por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), pero cuya liberación gestionó López Obrador en noviembre pasado.

"Le solicito su superior atención para que el juicio que se me impone sea agilizado y pueda demostrar mi inocencia", le pide en el texto Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La exoneración de Cienfuegos en México causó polémica en enero porque la Fiscalía General de la República (FGR) revisó en menos de dos meses el expediente que la DEA armó desde 2017.

Aunque López Obrador primero expresó en octubre que el arresto "es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen", después acusó a la DEA de "fabricar" los delitos contra Cienfuegos.

"Me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país. Usted me conoció y me trató en dos ocasiones ya como presidente electo, en la que me permitió darle mi opinión del Ejército y la Fuerza Aérea", le comentó el general al presidente.

En el expediente que publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que las pruebas recabadas contra Cienfuegos "consisten principalmente en comunicaciones interceptadas, en decomisos físicos de drogas y en testigos cooperantes".

Estas pruebas se usaron para elaborar cuatro cargos de asociación delictuosa para fabricar, distribuir e importar cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína, además de lavado de dinero.

Pero el general negó estas acusaciones cuando solicitó la ayuda de López Obrador.

"Como mi comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo con toda veracidad como ciudadano y como militar, que los cargos que se me atribuyen son totalmente falsos porque nunca en mi vida he cruzado una palabra con ningún criminal", sostuvo.

Cienfuegos afirmó que "en 57 años ininterrumpidos de servicio al país", nunca estuvo "ni de cerca, en algún asunto delictivo".

"Podría escribir mucho más, pero lo importante es que hay una gran injusticia", prosiguió el general.

"Quedo en espera de su ágil determinación", concluye la carta de dos páginas.