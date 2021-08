López Obrador rendirá su tercer informe de Gobierno con rezagos en el país

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá su tercer informe de Gobierno este 1 de septiembre, que marca la mitad de su sexenio, con fortaleza política, pero con rezagos en sus principales promesas y crecientes ataques a las instituciones.



López Obrador ha afirmado que ya cumplió con 98 de los 100 compromisos que hizo al asumir el 1 de diciembre de 2018, cuando prometió la "cuarta transformación" de México, erradicar la corrupción, pacificar al país y priorizar "primero los pobres".

"Estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia porque hay cosas que son irreversibles", expresó el mandatario este martes en su rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Pero, aunque el presidente conserva su popularidad, analistas y organizaciones ven rezagos en economía, pobreza, derechos humanos, salud y justicia.

"Está ocurriendo este deterioro que se va acumulando. Es algo que ya teníamos, no quiere decir que antes estábamos bien, también teníamos muchos problemas, pero no solamente no se han resuelto, sino que se han agravado", expuso a Efe el economista Enrique Cárdenas, presidente de la asociación Signos Vitales.

UNA ECONOMÍA ENFERMA

Además de 3.3 millones de casos y 258,000 muertes, la cuarta cifra más grande del mundo, la pandemia de la covid-19 provocó en México una contracción histórica de 8.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020.

Desde que López Obrador asumió la PPresidencia se han creado 3.8 millones de pobres, que pasaron de ser 51.9 millones en 2018 a 55.7 millones en 2020, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),

"La falta de una atención adecuada a la pandemia, desde el año pasado, llevó a una a una caída del PIB muy grande. México fue uno de los países que menos apoyó el ingreso de las personas o para evitar el cierre masivo de empresas", comentó Cárdenas.

Para este año, el Gobierno espera un repunte superior al 6 % anclado al comercio exterior por el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Pero Cárdenas ha advertido que la recuperación se ha ralentizado por la "falta de inversión", el estancamiento de la construcción y el futuro incierto del sector energético.

"La recuperación ha sido mucho más débil ahora que estamos a mediados de año, entonces el golpe del año pasado se va a resentir por más tiempo. El ingreso per cápita, lo que se prevé es que se va a recuperar quizá en 2024 al nivel que había en 2018", argumentó el investigador.

UN PRESIDENTE POPULAR

Pese a las múltiples crisis, López Obrador promedia 61 % de aprobación en el agregado de encuestas de la consultora Oraculus de este agosto, una cifra mayor al 59 % de hace un año, aunque menor al 72 % de 2019.

Oraculus indica que su popularidad es mayor a la de predecesores como Enrique Peña Nieto (2012-2018), Vicente Fox (2000-2006) y Ernesto Zedillo (1994-2000), pero menor a la de Felipe Calderón (2006-2012) en igual periodo.

Aun así, el presidente ha insistido en realizar una consulta de revocación de mandato en 2022, señaló José Pablo Abreu, director regional del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey.

"Sería un ejercicio ocioso, y de ahí la suspicacia de los partidos de oposición y analistas políticos de si este ejercicio, más que una revocación de mandato, está tratando de ser una ratificación de mandato para fortalecer la popularidad del presidente", opinó el académico.

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

México ha registrado los dos años más violentos de su historia en el sexenio de López Obrador, con 34,681 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Asimismo, el país acumula más de 90,000 personas desaparecidas, de las que 20,000 corresponden a este sexenio, según Amnistía Internacional.

Además, el profesor Abreu percibe un "pobre balance" en derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza contra los migrantes en la frontera sur, los ataques a periodistas y la falta de acceso universal a la salud.

Y pese a las promesas de erradicar la corrupción, aún no hay avances en casos como Odebrecht y desfalcos del Gobierno anterior.

"Un asunto que sigue estando pendiente en este sexenio, después de tres años, es el relacionado con los casos tan relevantes, como son los de Emilio Lozoya (exjefe de Petróleos Mexicanos) y Rosario Robles (exsecretaria de Peña Nieto). No ha logrado concretarse ninguna sentencia", enunció.

Abreu también señaló la creciente confrontación del presidente contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aun así, consideró que las pasadas elecciones del 6 de junio han dejado "un saldo positivo" con un escenario de "pluripartidismo" que cambiará la dinámica de los próximos tres años.