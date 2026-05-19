Los pasos de Andy López Beltrán en Morena

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- El sábado pasado,

, secretario de Organización de

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, arribó al aeropuerto de Chihuahua en compañía de la dirigente nacional del, Ariadna Montiel Reyes, para encabezar unade la soberanía, tras el caso de dos agentes de la CIA en la entidad; sin embargo, fueron recibidos con abucheos.Recién se estrenó en el cargo,y la entonces dirigente nacional de, lanzaron una campaña con la que invitaba a electores a afiliarse alcon una credencial que los identificaba como parte del, misma que logró afiliar a poco más de 10 millones de militantes al cierre de 2025.No obstante, la hazaña se vio eclipsada por las polémicas en las que el hijo del expresidente se vio envuelto. Una de ellas fue cuando, en julio de 2025, llamó la atención su ausencia en la Asamblea Nacional de. Días después, se conoció que se encontraba de, donde se hospedó a todo lujo en el, con un gasto de 177 mil pesos, junto con Daniel Asaf, jefe de la ayudantía del expresidente de la República.Otra de ellas fue cuando, en junio de ese año, durante el podcast de "La Moreniza", dirigido por Alcalde Luján, exigió que no lo llamaran "Andy", porque era una manera de demeritar el"Yo me llamoy mi más grande orgullo es llamarme como elque ha tenido este país. Llamarme ´Andy´ es demeritar eso, es quitarme ese legado, quitarme ese nombre", expresó."Les da miedo porque saben lo que vale el nombre y el legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me llamoy ojalá dejen de llamarme cony nombres que", añadió.Viajes de Andy, sin transparencia enDos meses más tarde, en agosto, EL UNIVERSAL reveló querealizóa diversos puntos del país para reunirse conterritoriales a fin de apoyar las campañas de algunos candidatos o para formalizar la afiliación de gobernadores al, entre otras actividades; sin embargo,se negó a transparentar los gastos y montos de cada uno.Fue a través de unarealizada desde febrero de 2025, que El Gran Diario de México solicitó acopia de todos losrealizados por o para el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional desde la fecha en que asumió el cargo, pero en su respuesta de abril, elrechazó entregar la documentación con el argumento de que este tipo de gastos son "información de carácter público" disponible en la(PNT).Como operador del, EL UNIVERSAL reveló en abril de este año que el hijo del expresidente sostuvo unaen las oficinas del CEN decon cerca depara operar el trabajo territorial que realizarán en, donde el 7 de junio próximo se disputarán 25 diputaciones locales.Según fuentes legislativas, antes entrar al salón donde se reunieron, los diputados tuvieron que entregar sus celulares, bajo el argumento de "", por los constantes rumores de que entre los integrantes del CEN hayAdemás, detallaron que en la reunión se presentaroncon la, la división de distritos y el reto por cumplir. Se les advirtió de las tareas necesarias para ganar el Congreso coahuilense y que lospara dicho trabajo correrían por su cuenta. Algunos de los legisladores asistentes replicaron que losdebían salir delse comprometió a llegar a un acuerdo con. para que pudiera haber una "ayuda" desde la Cámara de Diputados.llama a cuidar legado de AMLOEn diciembre de 2024, durante unen laen Tlatelolco,hizo un llamado a la militancia morenista a comprometerse a seguir cuidando elAndrés Manuel López Obrador."No se nos olvida que, en esta misma plaza, hace 12 años, junto a AMLO refrendamos nuestra lucha en contra del autoritarismo y por la democracia. Con él hicimos historia, ganamos la Presidencia y con su gobierno se sentaron las bases de lade la vida pública de México", dijo."Ahora el compromiso de todos, y repito de todos, no sólo de su servidor, debe ser cuidar ese legado y seguir luchando juntos por construir el segundo piso de lade la mano de nuestra presidenta", agregó.