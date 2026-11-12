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Los priistas denuncian corrupción en Infonavit

Por El Universal

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Los priistas denuncian corrupción en Infonavit
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      Ciudad de México.- Senadoras del PRI denunciaron que en el Infonavit se aplica un esquema similar al descubierto en el INE de Guadalupe Taddei, con contratos amañados y entregados directamente a empresarios cercanos al director de ese organismo, Octavio Romero Oropeza, por lo que exigieron su comparecencia ante el Senado.

      En conferencia de prensa, revelaron la existencia de una presunta red de empresas sin experiencia en construcción beneficiadas con miles de millones de pesos, lo que calificaron como "indicios de corrupción".

      Claudia Anaya Mota detalló que, del fondo de 1.2 billones de pesos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores, ya se han erogado más de 150 mil millones, de los cuales más de 60 mil millones ya fueron pagados y 92 mil millones están en disponibilidad para próximos pagos, mediante la empresa Infonavit Constructora, que subcontrata a particulares.

      Por su parte, la senadora Meli Romero denunció que el Infonavit entregó sin licitación un contrato por 580 millones 534 mil 548 pesos por concepto de "arrendamiento operativo de equipos multifuncionales de impresión, escaneo y copiado".

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