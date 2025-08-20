Los que planearon y ejecutaron el asesinato de Ximena y José están detenidos: Brugada

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la captura de 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos de sus colaboradores más cercanos, ocurrido el pasado 20 de mayo en la Calzada de Tlalpan.

"Durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo, se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres que participaron directamente en el homicidio y otras relacionadas con la preparación logística del evento", informó Brugada.

El crimen, perpetrado cuando ambos funcionarios salían de la estación Xola del Metro, estremeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a todo el aparato gubernamental, pues Ximena y José eran ampliamente reconocidos en la vida política y administrativa de la capital.

La Fiscalía General de Justicia de la CdMx había adelantado que la investigación sería compleja y tomaría tiempo, al asegurar que no se fabricarían culpables. La Fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que se trabajaba con métodos científicos y técnicos, y que el ataque mostraba un alto grado de planeación: los agresores utilizaron guantes, autos robados y contaron con equipos de apoyo para vigilar y ejecutar la emboscada.

Días después del doble homicidio, la Fiscalía detalló que los asesinos fueron sicarios profesionales que vigilaron previamente a las víctimas y que contaban con una red logística de vehículos y personal de respaldo. Incluso se detectaron manipulaciones en la escena del crimen por parte de policías capitalinos, lo que derivó en investigaciones internas y cambios en la corporación.

El caso permaneció bajo reserva a partir de junio, cuando las autoridades decidieron no dar más reportes hasta concretar detenciones. Este miércoles, Brugada aseguró que con la captura de los 13 presuntos responsables se avanza hacia la justicia para las familias de Ximena y José.

Ximena Guzmán Cuevas tenía 42 años, era socióloga y ocupaba desde septiembre de 2023 el cargo de secretaria particular de la Jefa de Gobierno. Fue atleta, defensora de los huertos urbanos y con una sólida carrera en la función pública, especialmente en la Alcaldía Iztapalapa.

José Muñoz Vega, politólogo y técnico legislativo, acompañó a Brugada desde su primera administración en Iztapalapa. Era reconocido por su capacidad analítica, su conocimiento de los procesos legislativos y su papel en la elaboración de proyectos sociales.

"Me siento muy triste por la pérdida de Ximena y de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar, primero Iztapalapa, y ahora la Ciudad de México", dijo Brugada el mismo día del crimen.

El homicidio se convirtió en una de las principales pruebas de fuego para las autoridades capitalinas. Una de las hipótesis más fuertes apuntaba a una venganza política o a un intento de desestabilizar a la administración local y federal.

Hoy, con las detenciones anunciadas, el caso da un giro importante en la búsqueda de justicia.

