Los que traigan medallas de JCC les irá "un poquito mejor": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó el mayor de los éxitos a deportistas mexicanos que participarán en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2023 y les recordó que todos recibirán un estímulo, pero quien consigan una medalla les va a ir "un poquito mejor".



Tras abanderar a las escoltas y tomar protesta a los deportistas en Palacio Nacional, López Obrador los llamó a aplicarse a fondo con alma, corazón, carácter, con razón pasión, con técnica, pero sobre todo "con mucha pimienta".



"En el beisbol alguien dijo que no se puede vencer a quien no sabe rendirse y esto aplica para todos los deportes, ahí donde van a estar en las pistas y en los campos hay igualdad, hay democracia, ahí no están los dados cargados o las cartas marcadas, a veces hay árbitros especiales, pero no es la regla es la excepción, ahí son ustedes los que van a decidir", expresó.



Acompañado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; la titular de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara; de integrantes del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá; la secretaria de Educación, Leticia Ramírez; y los secretarios de Defensa y Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, el Presidente les recordó que México vive una época nueva.



"Nuestro país está viviendo una época nueva, tiene muy buena fama en el mundo, en lo económico, en lo social y en lo político, y en lo deportivo se están obteniendo triunfos, por lo que deben continuar con esa racha", señaló.