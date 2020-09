Los retos de las escuelas de natación y gimnasios en la pandemia

Las escuelas deportivas y los gimnasios se han preparado durante los últimos cuatro meses para poder regresar a la actividad sin riesgos para sus usuarios, luego de que la pandemia del coronavirus los hiciera cerrar durante este tiempo, cómo lo hizo con muchos otros negocios.

De hecho, las escuelas de natación ya tienen actividad en la mayor parte del país bajo un estricto protocolo, que comparte con los gimnasios y los clubes que esperan su reapertura.

Nelson Vargas Escalera, director general de acuática nelsonvargas y NV familyfitness, asegura que la empresa se ha preparado durante todo este tiempo para que las medidas que han tomado permitan que la gente regrese a hacer ejercicio con seguridad, puesto que, lo implementado es lo que dictan las organizaciones de la salud a nivel nacional e internacional.

Ese, es el reto de las escuelas deportivas y gimnasios en la pandemia. "Los espacios deportivos, gimnasios y albercas hemos sido objeto de un desafortunado ambiente de desinformación que nos han puesto como sitios de contagio, cuando la realidad es que no hay ningún estudio en el mundo que indique que sean sitios de un riesgo de contagio mayor a otros que ya han sido abiertos, como: cines, iglesias, etc.", comentó.

Bajo el concepto de que el ejercicio es de mucha ayuda por el bien que le hace al sistema inmunológico, el afirmo: "Desde hace más de cuatro meses hemos trabajando para enfrentar la nueva realidad con todas las medidas de bioseguridad. Nuestro personal cuenta con toda la capacitación adecuada para recibir a nuestros usuarios y hacerlos sentir seguros ".

Otras de las medidas que han implementado, como en la mayoría de los comercios y lugares públicos, es la toma de temperatura, cuestionarios al ingreso, uso de cubrebocas y la sana distancia. En todas las sucursales de acuática nelsonvargas del país, se han reactivado las clases de natación, "Y en la alberca es obligatorio:

El uso de caretas de los instructores para entrar al agua sin riesgo de contagio. Además de que en los carriles de nado se guarda una distancia de 1.5 m entre cada nadador.

Se han reducido los grupos a un máximo de seis personas", explicó Vargas Escalera, quien agregó: "Esto también aplicará para las escuelas de otras disciplinas, como: taekwondo, gimnasia y ballet...".

En ciudades, como: Querétaro, Aguascalientes y Puebla ya están abiertos los gimnasios, con: "Separación de máquinas, el uso de una caminadora si y una no, por ejemplo, además de un significativo trabajo en los sistemas de ventilación y de la realización de limpieza profunda. Ahora, en lugar de hacer la limpieza de los gimnasios seis veces al día como antes, se hace cada hora".

Al final, añadió: "La respuesta que hemos tenido de la gente ha sido buena, ellos ven que estamos tomando muy en serio el tema de la seguridad, los cuidados y los protocolos que marca la autoridad y que nosotros como industria nos hemos puesto para poder regresar sin riesgos...".