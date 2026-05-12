Luisa María Alcalde exhibe crisis de salud pública por drogas en EU

}CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).-

, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, exhibió que Estados Unidos tiene un problema de salud pública al reconocer que 73.6 millones de estadounidenses, 25.5% de su población, han consumido drogas ilícitas, mientras que solo 3.8 millones de mexicanos consumieron drogas en el último año.

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Al respecto, la presidentaindicó que este reconocimiento es parte del diálogo entre ambos países para atender las causas del consumo de drogas de manera integral a través de campañas. Por otro lado, dijo, el gobierno estadounidense reconoció la importancia de disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México."Nosotros hemos insistido muchísimo desde lasque tuve con el presidente (Donald) Trump y ahora con la que es la responsable de esta campaña y de la atención en general al tema de las drogas en Estados Unidos, que se reunió previamente en México, se reconoce de manera integral", expresó la mandataria.Durante la conferencia matutina de este martes 12 de mayo, Alcalde Luján dio a conocer que 23.6 millones de estadounidenses se encuentran en proceso de recuperación y 48.4 millones padece un trastorno por uso de sustancias. Además, el gobierno dereconoció el "fracaso" del modelo punitivo y la importancia de la prevención del consumo de drogas."Citamos: ´laha fracasado. Las posturas reactivas han fallado en nuestras comunidades. Debemos acabar con el flagelo de la drogadicción previendo el consumo de drogas antes de que comience, brindando tratamiento lo antes posible y apoyando a quienes se encuentran en recuperación´. Esta es parte de la estrategia y es una carta inicial escrita por el presidente de Estados Unidos", destacó la funcionaria.La consejera jurídica señaló que lasla demanda y prevenir el consumo de drogas son: un enfoque en la educación, la concientización y el fomento de entornos saludables, lo que incluye unaen televisión, radio, redes sociales y streaming para promover la salud y el deporte, especialmente en la población joven.Así como la implementación de programas de prevención escolar y comunitarios basados en. Además, establece como objetivo entender la adicción como una enfermedad, con un enfoque de salud pública que priorice la intervención temprana y amplía las capacidades para acceder a tratamientos de recuperación.Especialmente,, orientado a la rehabilitación, atención psicológica y la integración en la sociedad, tanto laboral como familiar como comunitaria. E integra elal sistema de salud en general.También celebra la recuperación a través demutuo, coaliciones locales, organizaciones comunitarias, especialmente en sectores vulnerables y ya hablan de manera específica, incentivar a través de certificados y preparación a centros de trabajo para que puedan incluir a personas en recuperación, programas deen entornos penitenciarios y desplegar capacidades analíticas para contar conen tiempo real."Ya establecende salud a un sistema nacional que permita crearrespecto a patrones de consumo, cambios de rutas, grupos de riesgo y emitir alertas tempranas. Como último punto, creary acceso universal antídotos para atender sobredosis y tratamiento posterior a la sobredosis para la víctima y su círculo de personas en riesgo", dijo.Canciller Velasco llama a fortalecerPor su parte,, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recordó que hace unas semanas,, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, se reunió en México con todo elpara conversar sobre el tráfico de armas y la atención al fenómeno de la adicción de drogas.En días pasados,que atenderá la demanda de sustancias psicotrópicas de estupefacientes, especialmente de drogas químicas. Además, se acordó la coordinación entre ambos países, fortalecimiento de capacidades, incautación de precursores y reducir la producción de los mismos.Así como a reducir las capacidades de los cárteles para generar violencia y para trasegar sustancias ilícitas y armas al confirmar el compromiso diplomático y fortalecimiento de capacidades con México. El país vecino reconoció explícitamente que interrumpir elde origen estadounidense hacia la delincuencia que opera en México, es un elemento crítico de esta estrategia del control fronterizo."Todo esto con respeto a los cuatro principios de los que hemos hablado ya muchas veces:y diferenciada de respeto a la soberanía e integridad territorial de cooperación sin subordinación y de respeto y", afirmó el canciller en Palacio Nacional.