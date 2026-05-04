Luisa María Alcalde presidió Morena en periodo conflictivo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- En medio de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos por vínculos con el crimen organizado,

tomó protesta como nueva

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y advirtió que el partido no tolerará corruptos para el 2027.Sin embargo, ¿quiénes han fungido comoy quién postuló comode Sinaloa aFue elformal de Morena, quien encabezó el partido entre. Durante su gestión el movimiento consolidó su registro oficial y participó por primera vez en elecciones federales., encabezó la dirigencia dey durante ese periodo posicionó al partido como la principal fuerza opositora en México y delineó el proyecto que lo llevaría a la Presidencia de la República en 2018.Fungió comode, periodo en el que el partido alcanzó mayor expansión con la llegada a la Presidencia de la República y la obtención de la mayoría legislativa en el Senado de la República y la Cámara de Diputados en 2018.Asumió la presidencia de Morena de forma interina de enero a noviembre de 2020, periodo que estuvo marcado por la falta de consenso entre las distintas corrientes del partido.Fue dirigente del partido de 2020 a 2024, años en los que consolidó su hegemonía política, pues durante su gestión Morena ganó la Presidencia de la República, 24 gubernaturas y obtuvo mayorías legislativas en el Congreso.Además, durante su dirigencia postuló comode Sinaloa a, actualmente acusado de vínculos con el narcotráfico y sobre quien pesa una solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense.Fuede 2024 a 2026, gestión que estuvo marcada por las fracturas dentro del partido y con sus aliados el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), así como por los escándalos de despilfarro dentro de la militancia.