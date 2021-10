Madre e hija se manifiestan en Plaza de los Mártires; piden amnistía

Melissa de tres años y su mamá, Andrea González, regresaron a la Plaza de los Mártires para continuar con la demanda de liberación de Daniel, quien de acuerdo con sus familiares, fue encarcelado hace seis años por un homicidio que no cometió; tras haber participado por casi un mes en la huelga de hambre, mamá e hija volvieron al centro de Toluca, esta vez para participar en otra acción frente al Congreso mexiquense, demandando la amnistía de 25 presos.

Cerca de las 10:00 de la mañana, ambas llegaron a la plaza de Los Mártires junto con los familiares de otros prisioneros que de acuerdo con sus familiares, son inocentes de los delitos por los que cumplen sentencia. Tanto la niña como su madre participaron en la división del suelo, pues cada familia tendría un espacio para colocar su demanda, solo que la plancha de la plaza rodeada por vallas, así que el espacio quedó reducido.

La niña se colocó una fotografía ampliada de su tío Daniel y peleó con su mamá por la brocha para comenzar la pinta. Esta es otra más de las acciones que llevan a cabo los integrantes de las organizaciones Haz Valer Mi Libertad y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, llamada Remarcando la Libertad de los Nadies, como fueron calificados los presos que cumplen sentencia en los penales mexiquenses, quienes tienen en común violaciones al debido proceso, tortura, la mayoría son indígenas, no hubo testigos en sus juicios y pese a haber demostrado dichas inconsistencias, no han logrado su liberación a través de la ley de amnistía.

En el caso de Andrea, desde hace seis años busca todas las alternativas para lograr la liberación de su hermano, desde hace tres lo hace acompañada de su hija y este jueves, junto con los familiares de otros presos se tumbaron al piso para pintar de blanco en la plancha de concreto los nombres de quienes, según su familia, fueron "injustamente presos".