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Madres buscadoras y familiares buscan migrantes desaparecidos en Chiapas

La brigada internacional visita albergues y estaciones migratorias en la frontera sur.

Por El Universal

Mayo 09, 2026 06:26 p.m.
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Madres buscadoras y familiares buscan migrantes desaparecidos en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., mayo 9 (EL UNIVERSAL).- A unas horas de la celebración del 10 de Mayo, madres y familiares de migrantes desaparecidos en Chiapas llegaron al poblado San José El Hueyate del municipio de Mazatán, donde por última vez se vio al grupo de 40 extranjeros originarios de Ecuador, Honduras y Cuba, que pretendían cruzar a los Estados Unidos.

Brigada internacional recorre ruta migratoria en Chiapas

La brigada internacional transitó la zona por tierra y mar en busca de alguna señal de sus consanguíneos que huyeron empujados por la pobreza, la violencia y en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Ayer viernes, las madres acudieron a la estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración (INM), en Tapachula.

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Instituciones y autoridades acompañan búsqueda de migrantes

Las buscadoras, mujeres y hombres, entraron al inmueble federal en otro intento por hallar alguna pista o datos que ayuden a encontrar a sus hijos, nietos, esposos y hermanos.

Acompañados por la Red Regional de Familias Migrantes, buscan al grupo de personas que desapareció en Mazatán en diciembre de 2024.

Versiones advirtieron que fueron víctimas del crimen organizado; otras señalan que habrían tomado una embarcación para adentrarse en el mar.

En los itinerarios las acompañan además agentes de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, asimismo, personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas, Comisión Estatal de Víctimas de Chiapas y de Fiscalía General del Estado.

La brigada la integran las madres y familiares de las cubanas Meiling Álvarez Bravo, Samei Armando Reyes Álvarez, Elianis Caridad Morejón Pérez, Lorena Rosabal Guevara y Jorge Alejandro Lozada Santos, y otros.

En el recorrido de la brigada internacional, que comenzó el pasado lunes en Tonalá, que también forma parte de la ruta de la migración, ha ido a albergues, cárceles, mercados y plazas públicas de municipios de la frontera sur.

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