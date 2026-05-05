Madres cubanas llegan a México para buscar a sus hijos desaparecidos

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- Madres de Cuba llegaron a México con visas humanitarias, para buscar a sus hijos que desaparecieron el 21 de diciembre del 2024, en su tránsito hacia la frontera norte, a través de redes de traficantes de humanos.

La acción que emprenden las madres cubanas en Chiapas, comprende la visita de algunos lugares ubicados en municipios de la costa del Pacífico, por donde corre la carretera federal 200, que es usada por los migrantes desde hace varias décadas.

Las madres cubanas son acompañadas por integrantes de la Red Regional de Familias Migrantes, que recorren Chiapas a la Ciudad de México, entre el 2 y 16 de mayo.

El seis de mayo, las madres visitarán Tapachula, que es donde permanecieron por varios meses, en espera de que las autoridades mexicanas les concedieran permiso para su estancia legal en México y municipio donde contactaron a grupos de traficantes de humanos, que los movieron hacia otros municipios.

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El 21 de diciembre del 2024, seis cubanos, un hondureño y otros 13 migrantes de varias nacionalidades desaparecieron entre Barra San José, del municipio de Mazatán, Chiapas a Juchitán, Oaxaca, cuando eran trasladados sobre las aguas del Pacífico, en un trayecto de 420 kilómetros.

Los migrantes permanecieron varios días en una casa de color verde, donde los traficantes estacionaban varias camionetas, en Barra San José.

-----¿Quiénes son los desaparecidos?

El 21 de diciembre del 2024, fue la última vez que los migrantes, Jorge Alejandro Lozada Santos, de 24 años, de Santiago de Cuba; Lorena Rosabal Guevara, de 28 años de edad, también de Santiago de Cuba; Ricardo Antonio Hernández Barahona, de Honduras; Elianis Caridad Morejón Pérez, de 19 años, de Cuba; Dayranis Tan Ramos, de 32 años de Cuba; Samei Armando Reyes Álvarez, de 15 años de Cuba y su madre Meiling Álvarez Bravo, de 41 años, de Cuba; y el ecuatoriano Jefferson Stalin Quindil Guanoquiza, de 21 años de edad.

Aunque en la casa de seguridad se encontraban una veintena de migrantes de varias nacionalidades, como confirmaron algunos de ellos que al llamar a sus familiares dijeron que habían sido contemplados para integrar el grupo de 20 personas que zarparía en la lancha, hacia Juchitán, Oaxaca.

Antes de zarpar ese 21 de diciembre, los cubanos Jorge, Dayranis y Elianis llamaron por teléfono a sus familiares en Cuba, entre las 07:45 horas a las 08:21 horas, para informar que viajarían rumbo a Juchitán, Oaxaca.

Ricardo Antonio lo habían visto a las 10:00 horas de ese día, en la cabecera municipal de Mazatán, según la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía.

En total, son cinco familias las que buscan a sus familiares en México, con el apoyo de Red Regional de Familias Migrantes.

En el 2004, las Madres Buscadoras Centroamericanas llegaban a México, con el apoyo del Movimiento Mesoamericano (MMM), para buscar a sus hijos desaparecidos en su tránsito hacia los Estados Unidos.

Las madres y una abuela, que buscan a sus hijos y nietos, llevaban playeras con las fotos de sus parientes desaparecidos hace 16 meses en Chiapas, pero están acompañadas por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de las comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas.

Ana Enamorado, de la Red Regional de Familias Migrantes, aseguró que la búsqueda de los desparecidos se llevará a cabo en "sitios clave", pero se busca obtener información y pobladores locales, pero las madres ejercen su derecho internacional de buscar y exigir al Estado mexicano que localice a sus hijos desaparecidos.

Las madres buscadoras de Cuba han conocido testimonios de pobladores locales, sobre la desaparición de personas, como ocurrió con Lourdes Lara de la Rosa, del poblado Tres Picos, del municipio de Tonalá, que aseguró que el 22 de octubre del 2022, hombres armados se llevaron a su hijo Arizandi Villareal Lara y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero.

Lourdes, dijo que desde el primer día que desapareció su hijo emprendió la búsqueda y continuará, hasta encontrarlo.