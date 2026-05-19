Mahahual, de pueblo pesquero al proyecto turístico Royal Caribbean

CANCÚN, QR., mayo 19 (EL UNIVERSAL).- El puerto de

fue durante años un

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del Municipio de Othón P. Blanco, en el sur del estado de, en las costas del Mar Caribe.Se encuentra en unarodeada dey terrestre, que incluyey zonas deEsta región dese había mantenido al margen delque tiene el, particularmente en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.La, esta región era, en poblaciones donde apenas habíaAhora es motivo depor el, que la empresa de cruceros,pretende construir en estaLa costa detiene numerososque forman parte de la. Hasta ahora, es un destino popular para practicarEn estaes posible ver tortugas marina y decenas deFrente a, a unos 30 kilómetros de la costa, está el, un atolón conde coral. Este sitio es un destino favorito para buceadores, donde se pueden very algunas especies deA menos de una hora al sur está, que también forma parte de lay es. Lagira alrededor de la pesca.Además, a unos 200 kilómetros al norte se encuentra la, que espor la UNESCO, que guardaque incluyen bosques tropicales, humedales, manglares, lagunas y parte de la Barrera de Coral de Mesoamérica