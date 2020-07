Malas decisiones han borrado avances económicos de 10 años: PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que no hay crisis económica, como la que está pasando México, que se le parezca, pues las malas decisiones han borrado 10 años de avances.

En un mensaje a través de su cuenta en la red social de Twitter, Marko Cortés recordó que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en México fue de -18.9%.

Lo peor, dijo Cortés, es que no se ve ninguna estrategia de recuperación económica.

Acusó que la crisis que vive México, no solo es por la pandemia, sino ésta ya venía desde antes.

"La caída del PIB llega a -18.9%. No hay crisis cercana que se le parezca. Las malas decisiones han borrado 10 años de avances. Lo peor en este caso es que no se ve alguna estrategia de recuperación económica. Y no es solo por la pandemia, la crisis económica está desde antes", aseguró el panista michoacano.