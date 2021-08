Mancera ve innecesaria consulta de revocación de mandato

Más allá de los desacuerdos entre Morena y la oposición sobre la pregunta que se formulará en la consulta para la revocación de mandato, el coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa, advierte que no hay motivos para realizar ese ejercicio ciudadano en 2022, en virtud de que el país no vive una situación en la que la población exija que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Yo con los niveles que veo en este momento, con las encuestas que se han hecho no veo que la gente esté pidiendo que se vaya el presidente, no lo veo, entonces me parece que es un ejercicio que no es lo que está pidiendo toda la gente. (...) No lo veo en los porcentajes que pide la Constitución, no lo veo en los porcentajes por territorio nacional, no lo veo yo en este momento. Hemos tenido una pandemia, hay problemas, hay debates, pero todas y todos estamos tratando de que le vaya bien el país y yo no vería en este momento un ejercicio de revocación de mandato, así como tal", subrayó.

En entrevista, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México señaló que la consulta de revocación de mandato sería muy onerosa, pues podría costar "hasta tres mil (millones de pesos) solamente este ejercicio, pues me parece que no sería necesario en este momento, se podría destinar para otras cosas".

Mancera Espinosa sostuvo que desde su punto de vista, es innecesario preguntar a la gente si quiere que concluya anticipadamente la presidencia de Andrés Manuel López Obrador..

"Me parece que es una promesa que hizo el Ejecutivo Federal y que quiere cumplir en sus términos, eso es lo que parece", acotó.

Insistió en que si bien la figura de revocación de mandato está planteada en la Constitución, no es forzoso que se tenga que aplicar, pues "es una facultad que tienen las personas, que tiene la gente para echarlo andar o no echarlo andar, (...) por eso es lo importante de la pregunta, cuando tú solicitas el ejercicio es porque quieres que se revoque el mandato, o sea cuando se solicita el ejercicio es cuando se quiere que se vaya al gobernante".

De cualquier forma, el líder de los senadores del PRD recalcó que el Bloque de Contención que conforma esa bancada junto con los grupos del PAN, el PRI y el PRD, sigue firme en su postura de modificar la pregunta planteada por Morena, ya que se debe consultar a la gente si quiere que se revoque el mandato al presidente por la pérdida de confianza, no que sea ratificado para que continúe en el cargo hasta el final del sexenio.