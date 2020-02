Manuel Bartlett, hombre con experiencia y firmeza: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció públicamente el apoyo que, aseguró, ha recibido por parte de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las políticas que ha impulsado su gobierno en materia de energía y electricidad.

Al dar el banderazo de las obras de la construcción del gasoducto Cuxtal I, el Presidente aseguró que su administración busca cambiar la política que antes había en la dependencia federal, la cual era de abandono, y que en ese camino, lo ha ayudado el titular de CFE.

"Y aquí he contado con el apoyo de un hombre con experiencia y con firmeza, Manuel Bartlett, que me ha ayudado mucho", declaró.

Señaló que hay sectores de la población que no les gusta la forma como se actúa en el gobierno en esta nueva etapa, "pero ofrecemos disculpas por anticipado por este nuevo estilo de gobierno, pero por la firmeza y por la integridad, y por poner por delante el interés del pueblo y de la nación".

En este sentido, López Obrador informó que se logró una buena negociación en todo lo relacionado con los gasoductos. "Los contratos que se firmaron en las pasadas administraciones, el pasado gobierno, no ayudaban mucho a la Comisión Federal de Electricidad, no eran contratos que le permitieran salir adelante a la Comisión Federal de Electricidad.

"Hubo una renegociación, se redujo el costo de las tarifas para el transporte de gas y esto nos permite ahora tener más holgura económica, financiera en la Comisión Federal de Electricidad y llevar a cabo estas obras, esto que es tan importante, el conectar el ducto del norte, de Tuxpan a Cactus con la península de Yucatán", refirió.

Informó que con este gasoducto se tendrá un incremento en el abasto de gas hasta en 10 veces lo que actualmente se lleva a la península de Yucatán, incluyendo Campeche y Quintana Roo. "Es una gran obra", indicó.

"Yo le tomo la palabra, tanto a los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, como al representante de la empresa francesa encargada de este trabajo, de venir a inaugurar ya la conexión en el mes de julio, dijeron, ¿verdad?, bueno, julio, agosto; entonces, yo voy a regresar, ya está la palabra empeñada aquí y tener ya gas disponible", dijo.