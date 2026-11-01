Uruapan marcha por Manzo entre reclamos de paz y "Fuera Morena"

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Uruapan, Michoacán. El Monumento al General Lázaro Cárdenas fue el punto de encuentro para una multitud de ciudadanos que se congregaron para manifestarse en demanda de mayor seguridad y justicia, en el primer aniversario del asesinato del exalcalde Carlos Manzo. La movilización, denominada Marcha Ciudadana por la Justicia y la Paz, tuvo lugar en el mismo contexto del Festival de las Velas, durante el cual ocurrió el homicidio de Manzo el 1 de noviembre de 2025.

Los participantes, vestidos de blanco y con sombreros, símbolo del Movimiento del Sombrero que Manzo fundó, mostraron pancartas con mensajes como "Ni miedo ni silencio, Morelia exige paz" y "Uruapan merece paz y justicia". Entre los asistentes había familias que llegaron desde distintas partes de Michoacán, incluida la capital del estado, Morelia, con el objetivo de demandar condiciones de seguridad y el esclarecimiento del crimen.

Al inicio de la marcha, los manifestantes portaban mantas blancas adornadas con palomas de la paz y carteles que exigían justicia. Desde el monumento mencionado, la multitud avanzó hacia el centro de Uruapan. Esta movilización se inscribe en una serie de actividades conmemorativas del fallecimiento de Manzo, cuyo asesinato generó fuertes reacciones en diversas localidades de Michoacán.

Una vez concluido el recorrido, se llevaría a cabo la develación de una estatua en memoria de Carlos Manzo en el centro de la ciudad, donde también se celebran eventos alusivos al Día de Muertos. Durante la marcha se dejaron escuchar consignas como "Grecia, no estás sola", "Fuera Morena" y "Manzo, Manzo", que reflejan la indignación colectiva y el pedido de justicia por parte de sus convocantes.

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Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, lideró la movilización que partió del monumento hacia el Centro Histórico, reforzando el compromiso de la comunidad por recordar al exedil y exigir respuestas frente a su trágica pérdida. A medida que avanzaban, algunos asistentes portaban camisetas con su imagen, recordando su legado y el impacto que tuvo en la vida política local.