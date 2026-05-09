Marina asegura embarcación con 26 bultos de cocaína

La Secretaría de Marina (Semar) informó que en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas del estado de Guerrero, aseguró una embarcación menor que contenía 26 bultos de presunta cocaína, por lo que fueron detenidas dos personas de nacionalidad extranjera, aunque no detalló a qué país pertenecen.

Acciones de la autoridad

Por medio de un comunicado, la Semar dio a conocer que las acciones derivan de labores de inteligencia e investigación que permitieron a su personal dar seguimiento marítimo a la embarcación desde 361 millas náuticas (668 kilómetros) al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, hasta que llegaron al lugar ubicado en las costas de Arroyo Seco, municipio de Petatlán.

La embarcación asegurada tenía tres motores fuera de borda que también fueron decomisados y junto a las personas detenidas, fueron puestos a disposición de las autoridades en la Octava Región Naval ubicada en Acapulco, Guerrero, donde se prevé que se abra una carpeta de investigación para determinar su situación legal de cada persona.

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Impacto en la comunidad

Agregó que dichas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Marina a través de la Armada de México, esto, en busca de frenar las actividades ilícitas en aguas nacionales y debilitar a los grupos delictivos en la región.

Finalmente, explicó que este aseguramiento se suma a otros tres realizados consecutivamente en una semana y que responde al despliegue de unidades aéreas y terrestres para evitar el trasiego de droga.