Marina localiza 198 paquetes de cocaína en Manzanillo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la

(Semar) localizaron y

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que contenían 198 paquetes con un peso de más de 200 kilos de, en el recinto portuario de Manzanillo, en Colima.Los efectivos localizaron la cocaína dentro de undurante la operación de descarga de unde bandera de Panamá, que tenía como destino Lázaro Cárdenas, Michoacán, y cuya mercancía fue declarada como aires acondicionados.Elementos de la(FGR) realizaron las diligencias dede los indicios. Cabe mencionar que, la sustancia asegurada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quedando pendiente el peso ministerial.La Semar resaltó que estas acciones forman parte de lasdeportuaria en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de inhibir elde sustancias prohibidas.