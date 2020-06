Marina y GN se unen a indagación del caso Harfuch

Luego del ataque al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, la detención de 19 implicados y la confirmación de las alianzas que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) concretó con grupos locales, se amplió la investigación, en la que incluso participan especialistas de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar).

El objetivo: determinar qué tanto infiltraron los del CJNG en la CDMX.

Se analiza la posibilidad de que el CJNG actualmente domine todo el Sistema Penitenciario Local, algunos "puntos estratégicos" de la Policía de Investigación y de la propia Policía Preventiva, además de infiltrarse en el Poder Judicial local. Llama la atención que incluso en algunas colonias obran de modo independiente, sin aliarse con grupos locales.

Sobre la presencia del CJNG aquí y el atentado que sufrió el funcionario, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que sí tuvo conocimiento de las amenazas contra García Harfuch, y reveló que desde hace varios meses trabaja con el gobierno federal, especialmente con la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, para seguir la ruta de ingreso y comercialización ilícita de armas en la Ciudad.

"Esto no es de ahora, sino de hace muchos años, pero ya hay una estrategia de la Fiscalía General de la República, la Secretaria de Seguridad Ciudadana y todas las áreas de inteligencia para poder parar este tráfico de armas", aseveró.

Respecto a la acusación que hizo García Harfuch contra el CJNG al responsabilizarlos del ataque, la mandataria local dijo: "Él tiene elementos para suponer que fueron ellos. Eso se va a tomar en cuenta".

Sheinbaum Pardo reiteró que García Harfuch "es y será el Secretario de Seguridad Ciudadana", y en el curso de las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina trabaja con la Fiscalía General de la República.

Cuestionada sobre si le preocupa que haya infiltrados del crimen organizado en las filas de la SSC, la funcionaria reveló que en los últimos meses ha habido una limpieza de la policía: "Hay 50 policías detenidos por temas que van desde corrupción hasta abuso. Tengo plena confianza en García Harfuch.

"En el tema de infiltraciones tendrá que [hablar] la fiscalía para no generar ninguna situación a favor o en contra. Lo que sí puedo decir es que tengo plena confianza en el secretario, que ha estado haciendo un excelente trabajo", dijo.

Cabos sueltos. Los trabajos se han ampliado a tal grado que no se descarta que el homicidio de un secretario de un juzgado en el Reclusorio Norte, la desaparición de un marino y el hallazgo de un hombre torturado en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc estén relacionados, pues podrían ser cabos sueltos luego del atentado.

Consta en la carpeta de investigación que en los dos homicidios antes mencionados se encontró el mismo calibre y que los crímenes fueron cometidos por "especialistas".

En la desaparición del Marino, por otro lado, se sabe que estaba comisionado en Sinaloa, pero que tenía menos de un mes de haber llegado a la Ciudad.

Le asignaron seguirle los pasos a células ligadas al CJNG y aparentemente proporcionó información de alianzas. Dos días después del atentado del jefe policiaco, el militar no regresó a su domicilio.

Posa para fotos. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), visitó a García Harfuch, quien continúa en recuperación: "Me dio gusto constatar el buen estado de salud de @OHarfuch", expuso en sus redes sociales, y acompañó la publicación con una foto en la que el jefe policiaco goza de buen semblante.