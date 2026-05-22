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Mario Delgado visita escuelas en Dos Bocas, Tabasco

El secretario de Educación Pública dialogó con padres sobre la reubicación de dos escuelas afectadas por la cercanía a la refinería Olmeca.

Por El Universal

Mayo 22, 2026 04:28 p.m.
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Mario Delgado visita escuelas en Dos Bocas, Tabasco
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      VILLAHERMOSA, Tab., mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Tras realizar una visita a Tabasco en la que acudió a los municipios de Cunduacán y Paraíso, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, se reunió con los padres de familia que exigen la reubicación de escuelas cercanas a la refinería de Dos Bocas.


      La reunión entre el funcionario federal y los padres de familia de esta localidad no fue anunciada públicamente, por lo que el encuentro se llevó a cabo sin presencia de los medios de comunicación en la escuela primaria "Abías Domínguez Alejandro", aledaña a la Refinería Olmeca.

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      Durante el encuentro, el funcionario federal presentó una propuesta de reubicación del preescolar "Agustín Melgar" y de la primaria "Abías Domínguez Alejandro", que los padres de familia dijeron ver con buenos ojos.
      Cabe señalar que, el 18 de mayo, los padres de familia viajaron a la Ciudad de México y protestaron en la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, asegurando que llevaban tiempo solicitando la reubicación de los planteles, ante los constantes accidentes en la planta, además de la afectación a la salud de los niños que en ocasiones presentan vómitos y dolores de cabeza, debido al intenso olor a combustible.
      Durante la reunión de este viernes en Tabasco, Delgado Carrillo estuvo acompañado por el director del diseño de proyectos de infraestructura cultural, educativa y ferroviaria de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Román Meyer Falcón, quien será encargado del nuevo centro escolar para la reubicación.
      Asimismo, estuvieron presentes la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea, el gerente de Responsabilidad Social de Pemex, César Raúl Ojeda, además de otros funcionarios estatales y federales.
      Previamente, Delgado Carrillo realizó una supervisión en Cunduacán, donde la presidenta Claudia Sheinbaum entregará becas a estudiantes en su visita programada a la entidad durante el sábado y domingo.

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