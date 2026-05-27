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Maru Campos denuncia persecución política ante la FGR

Maru Campos señaló un doble discurso del gobierno federal al proteger a funcionarios con vínculos al narcotráfico.

Por El Universal

Mayo 27, 2026 02:21 p.m.
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Maru Campos denuncia persecución política ante la FGR
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua,

      Maru Campos
      , acudió a la Fiscalía General de la República

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      (FGR) en Doctor Lucio 135, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, a denunciar una presunta persecución política que está viviendo.
      Manifestó que la citaron tramposamente para declarar, por el caso de los agentes de la CIA, mientras a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, los invitan a tener entrevistas amigables.
      "Es indignante el doble discurso de este régimen morenista, mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa, acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan impunidad absoluta", dijo tras comparecer.
      "A ellos los cobijan, ustedes lo saben muy bien durante semanas, mientras que a una servidora y al estado de Chihuahua se le ataca directamente sin pruebas y con juicios que violan consistentemente mi presunción de inocencia. Hoy, a mí me citan tramposamente para declarar, mientras a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, los invitan a tener entrevistas amigables", enfatizó acompañada de integrantes del PAN.
      Indicó que su gobierno ha colaborado sin reservas con la FGR, "sin embargo, hace unos días y de manera muy extraña, me citaron y hay que decirlo con toda claridad, se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada. No guardaron las formas, no respetaron la ley".
      Maru Campos sostuvo que es indignante el doble discurso de este régimen morenista, en donde "a los funcionarios de Sinaloa, acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan impunidad absoluta".
      Tope hasta donde tope!", advirtieron las y los panistas en la defensa a Maru Campos.
      "Por supuesto que me siento perseguida políticamente", declaró Campos al salir de las instalaciones de la Fiscalía General de la República. También rechazó que le hayan quitado su vida estadounidense.
      La Mandataria panista externó que en Morena y la autonombrada cuarta transformación "están muy enojados" porque les quitaron "el negocio" al desmantelar el narcolaboratorio, en una acción en la que participaron agentes de la CIA.

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