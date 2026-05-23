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Nacional

Maru Campos denuncia persecución política del gobierno federal en Chihuahua

La gobernadora Maru Campos recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República por el caso del narcolaboratorio.

Por El Universal

Mayo 23, 2026 10:20 p.m.
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Maru Campos denuncia persecución política del gobierno federal en Chihuahua
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      CHIHUAHUA, Chih., mayo 23 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván (PAN), posteó un video en sus redes sociales, en el que aseguró que padece una persecución política por parte del gobierno federal.

      Fiscalía General de la República cita a Maru Campos

      La mandataria estatal refirió que el mediodía de este sábado recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República por el caso del narcolaboratorio hallado en su entidad el pasado 18 de abril, donde fallecieron dos elementos de la CIA en un accidente vehicular.

      Declaraciones de Maru Campos sobre la persecución política

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      "¿Qué tal? Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber. Si la persecución política en mi contra continúa. Y como siempre, seguiré dando la cara y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad. Hasta donde tope, por nuestro estado y por México", indicó Campos.

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