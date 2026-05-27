Maru Campos no rinde declaración ante FGR por CIAgate

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) en Doctor Lucio 135, Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y objetó la legalidad del citatorio para declarar como testigo por el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, siglas en inglés).

Gobernadora rechaza rendir declaración en caso CIAgate

La mandataria estatal no rindió su declaración y manifestó que la citaron "tramposamente" para declarar, por el caso de los agentes de la CIA, mientras quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, los invitan a tener entrevistas amigables.

En el oficio que entregó a la FGR la gobernadora panista resaltó que acudía físicamente a las instalaciones en la fecha y hora señaladas en el citatorio, para dar respuesta puntual a la citación.

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"No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación.

"Dejo asentado en este acto que esta promoción no constituye renuncia a derecho alguno ni sujeción al régimen ordinario de la prueba testimonial", refiere el escrito presentado por la gobernadora panista.

Argumentos legales y solicitud de colaboración institucional

Indicó que estas manifestaciones son para constatar su disposición a colaborar en cualquier investigación que integre la autoridad federal, pero no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida.

En el documento precisó que el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga, como regla general, a toda persona a comparecer ante el Ministerio Público u órgano jurisdiccional en el que sea citado y el mismo precepto exceptúa de esa obligación a los servidores públicos comprendidos en los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución.

"La suscrita, en mi carácter de gobernadora, me encuentro comprendida en el párrafo quinto de dicho precepto. La excepción me resulta plenamente aplicable.

"Esa excepción no es una mera dispensa procesal de la carga de comparecer. Es una regla de competencia. El Ministerio Público carece de atribuciones para someter al titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa a actos de investigación de carácter personal mientras subsista la inmunidad constitucional", dice el escrito.

Por lo que, Maru Campos solicitó que en caso de requerir información del Gobierno del Estado de Chihuahua, se debe "formular el requerimiento por la vía de la colaboración institucional entre autoridades, de manera fundada y motivada, y con precisión de su objeto, al que desde ahora manifiesto plena disposición para atender".