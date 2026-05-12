Maru Campos responde a juicio político anunciado por Morena

CHIHUAHUA, Chih., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lanzó la noche de este martes un mensaje, luego de que Morena anunciara juicio político y una marcha en su contra el próximo sábado.

María Eugenia Campos responde a ataques de Morena

La mandataria afirmó que ante los ataques que ha recibido de la Cuarta Transformación, no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio, que ser un gobierno como los de ellos.

"Ante los ataques que he recibido de Morena, quiero decirles: no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal como lo ha hecho mi Gobierno, que ser un Gobierno como los de ellos: con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico", dijo Campos Galván en su video.

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Agregó, que, "mientras, en Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables, para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca: combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz. Aquí, en Chihuahua y en mi Gobierno, no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder".

Instrucciones a Fiscalía y compromiso con la ley

Dio a conocer que instruyó a Fiscalía General del Estado para que en el marco de sus atribuciones y con la información que tiene, proceda conforme a derecho, y que "caiga quien caiga".

"Vamos a seguir de frente, con firmeza, con resultados y sin distraernos, defendiendo a todo Chihuahua, en coordinación con todas las instituciones del Estado Mexicano, para cumplir nuestra gran misión: asegurar la paz, preservar el estado de derecho y garantizar la libertad de las familias chihuahuenses".

La gobernadora de Chihuahua aseguró que ha sido respetuosa de la Constitución Mexicana y de las leyes que de ella emanan, de todos sus artículos, pero, sobre todo, de proteger a las familias mexicanas.

"Tal como se lo comuniqué al secretario García Harfuch en su oportunidad, el operativo fue diseñado y ejecutado por quienes tienen las atribuciones, la experiencia y formación de policía e investigación criminal; en ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción. Encabezo una administración que tiene claro desde el primer día que se debe combatir con toda la fuerza al crimen organizado, pero también, que todo servidor público de ajustar su conducta invariablemente a lo que mandata la ley".

Dijo que hasta la noche de este martes no se ha pronunciado sobre las indagatorias para cuidar la integridad de la investigación y permitir que las autoridades competentes hagan su trabajo libremente, sin interferencia alguna.

"Ustedes me conocen: Siempre he estado presente aun cuando he tenido que enfrentar persecuciones e injusticias".

Sobre el narcolaboratorio dijo, que se hallaron más de 55 mil litros de sustancias líquidas y más de 50 toneladas de precursores químicos en estado sólido y cerca de dos mil litros de metanfetamina, como lo confirmó la Fiscalía General de la República.

"Con este desmantelamiento evitamos que millones de dosis de drogas envenenaran a jóvenes y familias mexicanas. Y continuamos nuestra lucha contra el crimen y las drogas".