Maru Campos y Rubén Rocha citados como testigos por Segob
La Secretaría de Gobernación informó que el citatorio de la FGR a Maru Campos y Rubén Rocha es solo en calidad de testigos.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es en calidad de testigos.
Segob aclara citatorio de la FGR a gobernadores
"Es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos", dijo en un comunicado.
Fiscalía General actúa conforme a la ley
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Afirmó que tal y como lo dio a conocer la FGR, un órgano constitucional autónomo y "cuyas actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y no tiene interés político", dijo.
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