Marx Arriaga denuncia persecución laboral en SEP tras salida

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- El exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP),

, vinculó su

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con diferencias políticas y laborales derivadas de laimpulsada en administraciones anteriores y defendió su gestión al frente de la Dirección General de Materiales Educativos ().En un documento fechado el 26 de mayo de 2026 y dirigido a la directora general de Materiales Educativos,, el exfuncionario acusó presuntas violaciones a sus derechos laborales y cuestionó el proceso de entrega-recepción del área."Como parte delque echó atrás la mal llamadadel régimen represor peñista", escribió Arriaga al inicio del documento, donde también afirmó que fue separado de la institución "con policías, como si fuese un criminal".El exfuncionario sostuvo que lano fue realizada "en conformidad", sino porque, según afirmó, la SEP rompió de manera arbitraria la relación contractual que mantenía con la dependencia.Además, rechazó diversasrealizadas a su acta de entrega y acusó que losenviados por lafueron utilizados para "amedrentarlo"."Usted no es mi amo y no le permito que me mande, ni notas oficiales, ni memorándum", señala el documento dirigido aDentro del escrito, Arriaga respondió observaciones relacionadas con la, archivos administrativos, recursos materiales,, recursos humanos, estudios,y asuntos jurídicos de la Dirección General de Materiales Educativos.Entre las inconsistencias señaladas por lase encuentran, plantillas de personal desactualizadas,no vigentes, expedientes laborales sin documentación y observaciones pendientes derivadas deinternas.Arriaga también rechazó referencias relacionadas conde lay aseguró que algunas actividades mencionadas no correspondían formalmente a programas institucionales.Asimismo, pidiósobre observaciones vinculadas con, movimientos escalafonarios,, archivos administrativos ypendientes dentro de la dirección.En el documento, también defendió sudentro del proyecto educativo de la llamaday acusó que las acciones emprendidas en su contra contradicen el discurso de defensa de derechos laborales impulsado por el actualfederal.