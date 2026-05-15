Marx Arriaga propone regresar a principios obradoristas en SEP

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- El exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP),

, aseguró que sí

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para encabezar la dependencia federal, al considerar que se necesita "" y un regreso a los principios obradoristas dentro de la política educativa del país."Yo me apunto a todo. Entonces sí, sin duda. Si la idea es la recuperación de una, alternativa y crítica,", declaró Arriaga al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a ocupar la titularidad de la SEP.Tras participar en ladede la, el funcionario defendió la movilización y rechazó que hubiera tenido poca convocatoria. Afirmó que el encuentro permitió tejer redes entre organizaciones y comités magisteriales que no se conocían previamente.Arriaga advirtió que lassi el gobierno mantiene alianzas con intereses empresariales. "Ojalá que esto le sirva al gobierno para redirigir la, ponerse al servicio del pueblo y entonces nosotros nos replegamos a la formación del magisterio, pero si siguen alineados con la FIFA y la Coca-Cola, entonces seguirán más marchas", sostuvo.Sobre una eventual cercanía con la(CNTE), aclaró que su movimiento no busca disputar espacios sindicales, sino coincidir enrelacionadas con la soberanía, los derechos laborales y laTambién cuestionó la permanencia del actualtras la polémica por el, aunque reconoció desconocer las razones políticas detrás de la decisión presidencial. "Creo que se necesitaen la Secretaría de Educación Pública y el regreso a los principios obradoristas", afirmó.Finalmente, reivindicó su cercanía con la llamada. "Nuestra lucha es educativa. Estamos por la. Somos parte del, del", concluyó.