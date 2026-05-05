Más de 10 mil policías de CDMX reciben cursos de inglés para el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Un total de 10 mil 93 elementos de la Policía capitalina recibieron un curso en línea de inglés básico para brindar atención a los turistas que lleguen a la capital del país, de cara al Mundial 2026, dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

Acciones de la autoridad

"Tenemos policías, tanto de la Policía Preventiva, de la Bancaria Industrial y de la Policía Auxiliar, que con este curso o con haber tomado este curso, desde luego nos permitirá ubicarlos en lugares estratégicos, durante la organización del evento", dijo.

Explicó que la gran mayoría de esos 10 mil 93 policías están tomando el curso básico de inglés, "que nos permitirá atender a los visitantes". Sin embargo, señaló que hay un grupo de mil 632 elementos, que ya tienen un nivel de inglés básico, por lo que tomarán un nivel superior de inglés, también en línea.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles confirmados

Además, en coordinación con la embajada de Estados Unidos, 25 elementos de la Policía Turística recibieron un curso de inglés avanzado.

En noviembre del año pasado, el secretario precisó que se estaba capacitando a los elementos para que puedan brindar atención adecuada a los visitantes que lleguen a la CDMX con motivo del Mundial.

Además, en diversos puntos de la ciudad, por ejemplo, en vagones del Metro, se han colocado QRs a los que los turistas pueden acceder a información en inglés para facilitar la movilidad de los usuarios.