Más de 1.5 millones participan en simulacro en Edomex

ECATEPEC, Méx., mayo 6 (EL UNIVERSAL).- Un millón y medio de habitantes del

formaron parte del primer

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, ejercicio que operó bajo la hipótesis de uncon epicentro en las costas de Guerrero.De acuerdo con el reporte oficial, participaron. Así comomás que en el ejercicio realizado el año anterior.Durante el ejercicio, los, paramédicos y unidades de rescate, incluyendo el sistema de helicópteros, se mantuvieron en fase de alerta para simular losy respuesta inmediata ante desastres naturales.Coordinación operativa y gestión de crisis desde el C5En el marco del simulacro, se instaló en ella "", lugar donde se reunió el, que es el encargado de coordinar las decisiones frente a situaciones de peligro y emergencia.En el simulacro también participó la gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez, desde. Junto al personal de las oficinas gubernamentales y trabajadores de diversos sectores, llevaron a cabo el