logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BÚSQUEDA INFINITA

Fotogalería

BÚSQUEDA INFINITA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Matan a agente de investigación durante cateo en Salamanca

La Fiscalía General del Estado condenó la agresión contra agentes durante diligencia oficial en colonia Tomasa Esteves.

Por El Universal

Mayo 25, 2026 05:51 p.m.
A
Matan a agente de investigación durante cateo en Salamanca
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SALAMANCA, Gto., mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Un elemento de la

      Agencia de Investigación Criminal
      (AIC) del estado fue asesinado

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      por un grupo de hombres armados que lo recibieron a balazos en una diligencia de cateo, además, un civil fue abatido a tiros por agentes que reaccionaron ante el ataque armado la mañana de este lunes en la colonia Tomasa Esteves, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato.
      El tiroteo se registró antes del mediodía de este 25 de mayo de 2026 en la calle Del Rosal, a donde arribó una célula de los investigadores para la intervención del inmueble.
      Presuntamente los agentes investigadores fueron recibidos a balazos por personas que se encontraban en el interior de la vivienda que pretendían intervenir.
      Al repeler la agresión, los agentes abatieron a un hombre y detuvieron a dos personas más.
      Un elemento fue lesionado y trasladado a un hospital con heridas graves, y más adelante se reportó su fallecimiento.
      La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó una condena enérgica por la agresión armada, registrada mientras el personal ministerial cumplía con una diligencia oficial, y en donde lamentablemente murió un compañero.
      Dijo que elementos que integraban la célula operativa reaccionaron y repelieron la agresiónabatiendo al atacante.
      En un comunicado expresó condolencias para la familia del agenteprivado de la vida.
      En el lugar de los hechos aseguraron una vivienda y diversas armas de fuego.
      Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal acudieron en apoyo de los activos de la AIC y resguardaron la escena del crimen.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SEP confirma suspensión de clases el 29 de mayo en todo México
      SEP confirma suspensión de clases el 29 de mayo en todo México

      SEP confirma suspensión de clases el 29 de mayo en todo México

      SLP

      El Universal

      El próximo 29 de mayo, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán descanso por Consejo Técnico Escolar.

      Matan a agente de investigación durante cateo en Salamanca
      Matan a agente de investigación durante cateo en Salamanca

      Matan a agente de investigación durante cateo en Salamanca

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía General del Estado condenó la agresión contra agentes durante diligencia oficial en colonia Tomasa Esteves.

      Claudia Sheinbaum felicita a Cruz Azul por la décima
      Claudia Sheinbaum felicita a Cruz Azul por la décima

      Claudia Sheinbaum felicita a Cruz Azul por la décima

      SLP

      El Universal

      La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el esfuerzo de Cruz Azul y valoró el subcampeonato de Pumas.

      Mujer transfiere dinero por error a taquería y denuncian agresiones
      Mujer transfiere dinero por error a taquería y denuncian agresiones

      Mujer transfiere dinero por error a taquería y denuncian agresiones

      SLP

      El Universal

      El caso genera debate sobre empatía y responsabilidad social en redes y expertos.