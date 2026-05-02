May defiende a Rocha y acusa "injerencismo" de EU

De cara al Congreso Nacional Extraordinario de Morena, el cual se celebrará este domingo para elegir a su nueva dirigencia, el gobernador de Tabasco, Javier May, aseguró que hay unidad y el movimiento "está en su mejor momento", también en el marco de las acusaciones de Estados Unidos contra el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Abordado en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, May mencionó que el caso de Rocha Moya es un "ataque de injerencismo sin pruebas" y "tema mediático orquestado por la derecha".

Indicó que "es un buen momento" para evaluar "el contexto nacional" y declaró que dicho tema no ha impactado negativamente. Además, refrendó su absoluto respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como a Ariadna Montiel.

"Mañana (domingo) va a haber una posición, un posicionamiento importante", adelantó el también consejero del partido político.

"Nuestro movimiento está en su mejor momento ahorita, la verdad que el pueblo está empujando, Morena se construye con una base muy sólida y con una participación del pueblo muy importante que estamos viviendo", dijo.

Sobre la participación de agentes de la CIA en Chihuahua, expresó que "siempre hay traidores a la patria". Descartó que su gobierno haya hecho una petición así y la embajada no les ha hecho algún planteamiento.

Ante las peticiones que ha hecho Estados Unidos, Javier May se dijo "más que tranquilo".