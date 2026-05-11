MC propone reforma para búsqueda inmediata en desaparición forzada

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Las diputadas

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, de MC, propusieron reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para establecer que la búsqueda de una persona se realice de manera inmediata."Todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de lao No Localizada se harán de manera inmediata,y desde el primer momento en que se tenga conocimiento del hecho", propone el proyecto.También plantea que laque reciba el reporte o denuncia de desaparición "deberá activar de forma inmediata y oficiosa las acciones urgentes de búsqueda, sin requerir formalidad adicional alguna".Además de precisar en la ley queestablecerá plazos de espera para iniciar la investigación, ni condiciones previas o requisitos adicionales para el inicio de la búsqueda de Personas.La iniciativa propone que las autoridades capaciten a los servidores públicos responsables de la, reportes o noticias, así como de la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas o No Localizadas, para garantizar el cumplimiento de laY deberán realizardirigidos a la población, con el objetivo de informar que no existe plazo alguno de espera para reportar la desaparición de una persona."El problema no es solo la norma, sino su. Hoy, muchas familias enfrentan, retrasos y hasta negativas por parte de las autoridades. Esta iniciativa pone fin a esa", sostuvo Ortega Pacheco.De acuerdo con elde Personas Desaparecidas 2025, la crisis continúa agravándose: los casos han aumentado de forma sostenida, con incrementos del 7.3% en 2023, 6.3% en 2024 y un alarmante"La desaparición de personas no son cifras: sony familias atrapadas en la incertidumbre., y cada retraso puede ser irreversible", advirtió la diputada