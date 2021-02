Me canso ganso, poncharemos al crimen organizado: Alfonso Durazo

Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Pública en México, precandidato a la gubernatura del estado de Sonora por Morena, prometió ante jóvenes beisbolistas "ponchar" al crimen organizado de manera pacífica.

En un evento acompañado del exliga mayorista Karim García, recordó que Sonora es líder en exportación de beisbolistas a las Grandes Ligas y es parte de la cultura de los sonorenses.

"Gracias a la ayuda del presidente López Obrador que prometió regresar a los Algodoneros a la Liga Mexicana, tenemos ahora 10 equipos en el circuito y en Sonora, un estadio de primer nivel, una academia de beisbol en puerta para el estadio 'Héctor Espino' y existe otro proyecto para el estadio 'Tomás Oroz Gaytán'", destacó.

"Poncharemos al crimen organizado y no organizado de manera pacífica pero implacable".

"Me canso ganso", parafraseó Durazo Montaño al Presidente de la República ante jóvenes beisbolistas.

"Buscaremos atender las causas de la inseguridad desde sus raíces para que los niños y niñas sigan los pasos de los grandes campeones y tengan ejemplos de vida exitosos, alejados del crimen organizado y de las conductas antisociales".

Además de estudiar la conveniencia de fundar en Ciudad Obregón, "un Museo Liga mayoristas, para rendir homenaje al deporte y a sus líderes y para detonar el turismo deportivo y honrar la cultura del esfuerzo".

El oriundo de Bavispe, coincidió con López Obrador cuando en su mensaje de este viernes citó la frase del la leyenda del beisbol, Babe Ruth: "No se puede vencer a quien no sabe rendirse".