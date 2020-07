"Me pondré un tapabocas cuando no haya corrupción": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de que el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados anunciara que interpondrá un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para obligar al presidente Andrés Manuel López Obrador a usar cubrebocas, esta mañana el Ejecutivo federal señaló que se pondrá un tapabocas cuando no haya corrupción.



En conferencia de prensa, el mandatario propuso a los legisladores del blanquiazul llegar al acuerdo de que cuando no haya corrupción se pondrá un tapabocas.

"Estaba yo viendo que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que me ponga cubrebocas, me voy a poner un tapabocas cuando no haya corrupción, entonces me pongo. Hagamos ese acuerdo, vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para ponerme mi tapabocas para que ya no hable", dijo.

Ayer, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados anunció que recurrirá al amparo ante el Poder Judicial Federal para obligar al presidente Andrés Manuel López Obrador a usar cubrebocas, pues aseguraron la ciencia ha comprobado su efectividad para enfrentar los contagios de Covid-19.

El diputado federal Carlos Castaños Valenzuela expuso que como figura pública y referente el jefe del Ejecutivo Federal está obligado a portar ese equipo de protección personal en público, como ya lo hizo en su visita a Estados Unidos, pero se resiste a hacerlo en México.