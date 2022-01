Médicos me dieron permiso para seguir 2 años: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus médicos le dieron una licencia de dos años para seguir con su actual ritmo de trabajo, claro "falta lo que diga el creador, la naturaleza y la suerte".

"Nos estamos aplicando a fondo, por eso aproveché a ir al Hospital y me hicieron estudios de todo, y me dieron una licencia para dos años, sin problema, claro falta lo que diga el Creador, la naturaleza, y la surte. Pero estoy ya en plena recuperación".

El pasado 21 de enero, el presidente López Obrador acudió al Hospital Central Militar donde se le practicó un cateterismo cardiaco y de acuerdo al Mandatario los médicos no encontraron ningún mal en sus arterias ni en su corazón.

En diciembre de 2013, el entonces político de oposición sufrió un infarto al miocardio durante la discusión de la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

El Mandatario dijo se están aplicando a fondo para terminar las obras que comprometió su administración, pero entre las más complicadas se encuentran el Tren Maya, por ello una vez que los ingenieros militares terminen de construir el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México, reforzarán la construcción del tren.