Mexicana repatriada tras intercepción de flotilla global Sumud

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el fin de semana, Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, recibió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la connacional que viajaba en una de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud interceptadas por autoridades israelíes en alta mar en contravención al principio jurídico de la libertad de navegación.

Acciones de la autoridad

A través de un comunicado, explicó que el embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno, asistió a la connacional en ese país y en coordinación con el cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro Garza, fue repatriada a México para reunirse con sus familiares.

En ese sentido, la Cancillería agradeció las gestiones de las autoridades griegas y turcas en apoyo a la repatriación de la connacional y aseguró que se le brindará el apoyo y acompañamiento necesarios ante los hechos ocurridos, en pleno respeto y salvaguarda de sus derechos fundamentales.

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México exige respeto a derechos humanos

Agregó que las representaciones de México en la región continúan en contacto con las y los otros siete connacionales que no fueron interceptados, quienes hasta ahora se reportan bien, e indicó que sigue en contacto permanente y directo con sus familiares para brindar acompañamiento.

Adicionalmente, destacó que, a través de canales diplomáticos, se ha transmitido a Israel con la mayor firmeza que se respeten los derechos de las personas tripulantes, que se garantice su bienestar físico y mental, y el derecho de libre tránsito.

"México reitera su profunda y enérgica objeción a la intercepción de las flotillas, acto que constituye una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y que no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia", dijo.