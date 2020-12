"Mexicanos recibirán dosis a cuentagotas", dice Alianza Federalista

Los gobernadores de la Alianza Federalista aseguraron que el pueblo de México recibirá la vacuna contra el Covid-19 a cuentagotas y que su distribución tardaría meses o incluso años.

A través de mensajes en Twitter, los mandatarios exigieron transparencia total para saber cuál es la planeación y criterios para elegir a las entidades en las que se aplicará la vacuna y las dosis correspondientes.

"El pueblo recibirá la vacuna a cuentagotas durante los próximos meses o incluso años; por ello se necesita transparencia total. ¿Cuál es la planeación y los criterios para elegir a los estados y las dosis que les corresponden?", reclamaron.

Además, aseguraron que la desinformación y la nula coordinación que persiste en el manejo de la vacuna generan desconfianza e incertidumbre en la población de todo el país.

Y acusaron que pareciera que la sociedad mexicana no es prioridad y que se compraron saldos del mercado mundial.

Por ello, desde su organización, exigieron información clara y certidumbre.

"La desinformación y la nula coordinación que persisten en el manejo de la vacuna generan desconfianza e incertidumbre en todo #México. Pareciera que no somos prioridad y que compramos los saldos del mercado mundial. Desde la #AF exigimos información clara y certidumbre", definieron.

Improvisación

El pasado jueves, ante la llegada del primer cargamento de vacunas, los federalistas acusaron que lo único universal en el plan de vacunación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es la improvisación, desinformación y entregas minoristas.

También, a través de su cuenta en la red social de Twitter, los gobernadores federalistas precisaron que se afirma que los constantes cambios se deben a la eficiencia y calibración de la refrigeración de la vacuna, pero que en realidad persiste un simulacro.

"Lo único universal de las vacunas del @GobiernoMx es la improvisación, la desinformación y entregas de minorista. Se afirma que los constantes cambios se deben a ´eficiencia, organización y calibración´, pero lo cierto es que persiste el simulacro", dijeron.

Agregaron que la opacidad, el cambio de cifras y sedes y la negativa a la cooperación denotan un plan de improvisación.

"Opacidad, cambio de cifras y sedes, negativa a la cooperación. Plan e improvisación son términos antagónicos. ¿Será que la entrega de vacunas sin economía de escala sea por ausencia de cadenas de frío?", dijeron los gobernadores.

"Nos vamos a quedar como el chinito, nomás mirando"

El titular de la Secretaría de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, afirmó que en la entidad "nos vamos a quedar como el chinito, nomás mirando", ya que ninguna de las vacunas contra Covid-19 que llegaron este sábado al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo se aplicarán a médicos locales, pues todas son para Coahuila.

El cargamento llegó a las 9:15 horas en una aeronave tipo Boeing 767 procedente de Cincinnati, Estados Unidos, con un total de 8 mil 775 dosis.

Fuentes del gobierno federal en Monterrey señalaron que las dosis estarán resguardadas en bodegas dentro de la terminal aérea que pertenecen a la empresa de paquetería que las trajo desde Puurs, Bélgica.

Se prevé que el lunes las vacunas sean trasladadas a partir de las 5:00 horas vía terrestre a Saltillo, Coahuila.

Al ser cuestionado sobre lo dicho hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que algunas vacunas destinadas para Coahuila también podrían ser para Nuevo León —como ocurrió con las de la Ciudad de México que se emplearon en Querétaro y el Estado de México—, De la O expresó: "No sabemos en qué hospitales las vamos a poner, todavía no tenemos esa información de las autoridades federales, no hay un numero de dosis, no hemos recibido información de la Federación".

Agregó: "Nos vamos a quedar como el chinito (...) Ninguna en este momento será para los neoleoneses, espero que en poco tiempo lleguen, porque debemos tener un trato justo y equitativo para la atención de todos los ciudadanos".

El funcionario afirmó que tampoco han recibido respuesta del gobierno federal a la petición que junto con los estados de la Alianza Federalista hicieron para que se permita a Nuevo León comprar vacunas, ya que hay empresarios que quieren adquirir el fármaco para inmunizar a sus trabajadores.

"El gobierno federal es el único que tiene el control y es el responsable de la aplicación de la vacunación en coordinación con autoridades estatales. La logística, la distribución y el almacenaje, todo está a cargo del gobierno federal".

De la O señaló que esperan que pronto lleguen millones de vacunas y no unas poquitas, y cuestionó sobre las dosis que llegaron ayer: "¿Para qué alcanzan?, ni para cubrir a los doctores, y las que llegaron hace unos días también son muy poquitas, necesitamos decenas de millones para todos los mexicanos. Espero que nos pongamos más listos que otros gobiernos para conseguirlas".

El funcionario informó que este sábado se reportaron 30 defunciones y 530 nuevos casos de Covid-19, elevándose a 6 mil 388 decesos y 120 mil 349 personas que han contraído el virus SARS-CoV-2, mientras que el total de pruebas realizadas asciende a 330 mil 419, al tiempo que hay mil 414 personas hospitalizadas, el número más alto desde el 1 de agosto, cuando hubo mil 503, la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia. Asimismo, entre los hospitalizados hay 325 pacientes con un respirador mecánico.