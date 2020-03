México analiza a un portador asintomático de coronavirus y ocho posibles casos (VIDEO)

El Gobierno mexicano informó este sábado que analiza a un nuevo portador confirmado de coronavirus, pero que es asintomático, en el central Estado de México, además de ocho posibles casos sospechosos en Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Veracruz.



Aunque las dos pruebas del COVID-19 fueron positivas, el hombre no presenta síntomas, por lo que no se considera como uno de los cuatro casos oficiales que hay en México, explicó José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud en la rueda de prensa diaria sobre el tema.



"Es un portador, que en su momento tiene colonización, pero no ha desarrollado signos y síntomas, y esto es algo que, seguro ustedes han visto y leído, está sucediendo prácticamente en todo el mundo", comentó Alomía.



El funcionario de salud explicó que esta persona también viajó al norte de Italia para un evento de trabajo con los dos enfermos confirmados en Ciudad de México y el hombre originario del central estado de Hidalgo que presentó los síntomas al viajar al estado de Sinaloa, al noroeste del país.



Estos cuatro ciudadanos mexicanos, detalló, tuvieron contacto con una persona infectada en Italia, pero volvieron sin síntomas evidentes al país.



"Claro, el portador, en este caso esta persona, va a continuar su periodo de aislamiento hasta cumplir los 14 días (de cuarentena) y se va a evidenciar si en los próximos días o hasta cumplir esos 14 días no llegará a desarrollar signos o síntomas", expuso el servidor público.



El otro caso, confirmado este sábado, es el de una mujer de 20 años que vive en el municipio de Torreón, en Coahuila, estado del noreste del país.



De los cuatro casos confirmados, añadió el especialista, solo el primero está hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), mientras que el resto se consideran "ambulatorios".



Hasta ahora, se han descartado 46 casos sospechosos en total.



Pese a los contagios recientes, las autoridades sanitarias insistieron en que no hay condiciones para decretar una emergencia al argumentar que los casos actuales "son importados", pues el "virus no está circulando en la comunidad".



"Obviamente esto puede cambiar en cualquier momento, es algo muy dinámico, pero en este momento el riesgo es bajo, las actividades cotidianas pueden seguirse llevando a cabo", afirmó Gustavo Reyes, titular de la Comisión de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.



Las autoridades exhortaron a la población a tomar medidas preventivas sin caer en pánico, en especial lavarse las manos y evitar al máximo posible el contacto directo con las demás personas.



Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseveró que existen muy pocas probabilidades de contraer la enfermedad en el país y morir a causa de ella, como muestra el hecho de que todos los mexicanos contagiados presentan síntomas leves.



"Esto es de lo muy poco probable, que es que una persona en México en este momento se infecte por COVID-19, por el virus que causa la enfermedad de COVID-19, y es aun más poco probable que, si llegara a enfermarse, tuviera una enfermedad grave", argumentó.